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https://sputnikarabic.ae/20221228/إسبانيا-واليابان-لم-تتخليا-عن-المشاركة-في-مشروع-التلسكوب-الروسي-1071683279.html
إسبانيا واليابان لم تتخليا عن المشاركة في مشروع التلسكوب الروسي
إسبانيا واليابان لم تتخليا عن المشاركة في مشروع التلسكوب الروسي
أعلنت شركة "روسكوسموس" أن العلماء اليابانيين والإسبان لم يتخلوا رسميًا عن المشاركة في المشروع الروسي لمرصد "سبيكتر-أو إف" المداري فوق البنفسجي. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T07:34+0000
2022-12-28T07:34+0000
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علوم
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وصرحت لوكالة "سبوتنيك" أن: "العلماء اليابانيين والإسبان لم يتخلوا رسميًا عن المشاركة في مشروع "سبيكتر-أو إف".سيتم بناء مرصد "سبيكتر-أو إف" على أساس منصة "نافيغاتور". ستكون أداته الرئيسية هي التلسكوب فوق البنفسجي تي-170إم مع مرآة أساسية يبلغ قطرها 1.7 متر. سيتم تجهيزه بأجهزة طيفية عالية ومنخفضة الدقة وكاميرات للتصوير فوق البنفسجي عالي الجودة.من المتوقع أن يقوم المرصد بدراسة العمليات التفجيرية في المجرات والأجسام النجمية والمضغوطة وولادة النجوم وأنظمة الكواكب، فضلاً عن العمليات التي تحدث في أجواء الكواكب والمذنبات والأجسام الأخرى في النظام الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط مراقبة الكواكب الخارجية المكتشفة من أجل دراسة غلافها الجوي واكتشاف المؤشرات الحيوية، أي علامات الحياة.من حيث قدراته، فإن التلسكوب الروسي قريب من تلسكوب "هابل" الأمريكي، الذي تم إطلاقه في مدار أرضي منخفض في عام 1990 وتمت إزالته من مداره في منتصف الثلاثينيات.
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علوم
علوم

إسبانيا واليابان لم تتخليا عن المشاركة في مشروع التلسكوب الروسي

07:34 GMT 28.12.2022
© Photo / NASA/ESA/G. Fahlman (Dominion Astrophysical Observatory)/R. Ibata (Université de Strasbourg)/F. Ferraro(Università di Bologna) تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم "إن جي إس 5694"، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا.
تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم إن جي إس 5694، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Photo / NASA/ESA/G. Fahlman (Dominion Astrophysical Observatory)/R. Ibata (Université de Strasbourg)/F. Ferraro(Università di Bologna)
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أعلنت شركة "روسكوسموس" أن العلماء اليابانيين والإسبان لم يتخلوا رسميًا عن المشاركة في المشروع الروسي لمرصد "سبيكتر-أو إف" المداري فوق البنفسجي.
وصرحت لوكالة "سبوتنيك" أن: "العلماء اليابانيين والإسبان لم يتخلوا رسميًا عن المشاركة في مشروع "سبيكتر-أو إف".
سيتم بناء مرصد "سبيكتر-أو إف" على أساس منصة "نافيغاتور". ستكون أداته الرئيسية هي التلسكوب فوق البنفسجي تي-170إم مع مرآة أساسية يبلغ قطرها 1.7 متر. سيتم تجهيزه بأجهزة طيفية عالية ومنخفضة الدقة وكاميرات للتصوير فوق البنفسجي عالي الجودة.
من المتوقع أن يقوم المرصد بدراسة العمليات التفجيرية في المجرات والأجسام النجمية والمضغوطة وولادة النجوم وأنظمة الكواكب، فضلاً عن العمليات التي تحدث في أجواء الكواكب والمذنبات والأجسام الأخرى في النظام الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط مراقبة الكواكب الخارجية المكتشفة من أجل دراسة غلافها الجوي واكتشاف المؤشرات الحيوية، أي علامات الحياة.
من حيث قدراته، فإن التلسكوب الروسي قريب من تلسكوب "هابل" الأمريكي، الذي تم إطلاقه في مدار أرضي منخفض في عام 1990 وتمت إزالته من مداره في منتصف الثلاثينيات.
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