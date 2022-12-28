https://sputnikarabic.ae/20221228/إسبانيا-واليابان-لم-تتخليا-عن-المشاركة-في-مشروع-التلسكوب-الروسي-1071683279.html
إسبانيا واليابان لم تتخليا عن المشاركة في مشروع التلسكوب الروسي
إسبانيا واليابان لم تتخليا عن المشاركة في مشروع التلسكوب الروسي
أعلنت شركة "روسكوسموس" أن العلماء اليابانيين والإسبان لم يتخلوا رسميًا عن المشاركة في المشروع الروسي لمرصد "سبيكتر-أو إف" المداري فوق البنفسجي. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T07:34+0000
2022-12-28T07:34+0000
2022-12-28T07:34+0000
مجتمع
علوم
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وصرحت لوكالة "سبوتنيك" أن: "العلماء اليابانيين والإسبان لم يتخلوا رسميًا عن المشاركة في مشروع "سبيكتر-أو إف".سيتم بناء مرصد "سبيكتر-أو إف" على أساس منصة "نافيغاتور". ستكون أداته الرئيسية هي التلسكوب فوق البنفسجي تي-170إم مع مرآة أساسية يبلغ قطرها 1.7 متر. سيتم تجهيزه بأجهزة طيفية عالية ومنخفضة الدقة وكاميرات للتصوير فوق البنفسجي عالي الجودة.من المتوقع أن يقوم المرصد بدراسة العمليات التفجيرية في المجرات والأجسام النجمية والمضغوطة وولادة النجوم وأنظمة الكواكب، فضلاً عن العمليات التي تحدث في أجواء الكواكب والمذنبات والأجسام الأخرى في النظام الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط مراقبة الكواكب الخارجية المكتشفة من أجل دراسة غلافها الجوي واكتشاف المؤشرات الحيوية، أي علامات الحياة.من حيث قدراته، فإن التلسكوب الروسي قريب من تلسكوب "هابل" الأمريكي، الذي تم إطلاقه في مدار أرضي منخفض في عام 1990 وتمت إزالته من مداره في منتصف الثلاثينيات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
إسبانيا واليابان لم تتخليا عن المشاركة في مشروع التلسكوب الروسي
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أعلنت شركة "روسكوسموس" أن العلماء اليابانيين والإسبان لم يتخلوا رسميًا عن المشاركة في المشروع الروسي لمرصد "سبيكتر-أو إف" المداري فوق البنفسجي.
وصرحت لوكالة "سبوتنيك" أن: "العلماء اليابانيين والإسبان لم يتخلوا رسميًا عن المشاركة في مشروع "سبيكتر-أو إف".
سيتم بناء مرصد "سبيكتر-أو إف" على أساس منصة "نافيغاتور". ستكون أداته الرئيسية هي التلسكوب فوق البنفسجي تي-170إم مع مرآة أساسية يبلغ قطرها 1.7 متر. سيتم تجهيزه بأجهزة طيفية عالية ومنخفضة الدقة وكاميرات للتصوير فوق البنفسجي عالي الجودة.
من المتوقع أن يقوم المرصد بدراسة العمليات التفجيرية في المجرات والأجسام النجمية والمضغوطة وولادة النجوم وأنظمة الكواكب، فضلاً عن العمليات التي تحدث في أجواء الكواكب والمذنبات والأجسام الأخرى في النظام الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط مراقبة الكواكب الخارجية المكتشفة من أجل دراسة غلافها الجوي واكتشاف المؤشرات الحيوية، أي علامات الحياة.
من حيث قدراته، فإن التلسكوب الروسي قريب من تلسكوب "هابل" الأمريكي، الذي تم إطلاقه في مدار أرضي منخفض في عام 1990 وتمت إزالته من مداره في منتصف الثلاثينيات.