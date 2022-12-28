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إسرائيل... الليكود ينتخب نائبا مثليا لتولي رئاسة الكنيست
إسرائيل... الليكود ينتخب نائبا مثليا لتولي رئاسة الكنيست
صوت حزب الليكود الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على ترشيح نائب مثلي لرئاسة الكنيست (البرلمان)، في خطوة هي الأولى من... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T16:15+0000
2022-12-28T16:15+0000
إسرائيل
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وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن الليكود صوت على ترشيح أمير أوحانا (46 عاما) لمنصب رئيس الكنيست، في انتظار التصويت في الجلسة العامة للبرلمان.وسبق أن شغل أوحانا منصب وزير الأمن الداخلي ويعتبر أحد المقربين من نتنياهو وقطب ليكودي كبير.يشار إلى أن أوحانا المحسوب على الجناح المتشدد في الليكود، أسس عام 2011 "مجموعة مثلي الجنس" داخل الحزب.وسبق أن أطلق أعضاء في أحزاب اليمين المنضوية في الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو تصريحات اعتبرت معادية لمجتمع المثليين، وصلت حد التلويح بمنع تقديم الخدمات لهم بما في ذلك الطبية.ومنذ مساء أمس الثلاثاء، بدأ نتنياهو في توزيع الحقائب الوزارية المتبقية على أعضاء حزبه، واختار تساحي هنغبي رئيسا لمجلس الأمن القومي، ويوآف غالانت وزيرا للدفاع، و يوآف كيش للتعليم وحاييم كاتس للسياحة، ومن المتوقع أن يعلن عن تعيين ياريف ليفين وزيرا للعدل، ويسرائيل كاتس للخارجية.ومن المقرر أن يعلن نتنياهو غدا الخميس عن تشكيلة حكومته كاملة ويعرضها على الكنيست لنيل الثقة.
https://sputnikarabic.ae/20221227/أطباء-إسرائيل-يعارضون-دعوة-حلفاء-نتنياهو-لرفض-علاج-المثليين-1071671592.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إسرائيل... الليكود ينتخب نائبا مثليا لتولي رئاسة الكنيست

16:15 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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صوت حزب الليكود الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على ترشيح نائب مثلي لرئاسة الكنيست (البرلمان)، في خطوة هي الأولى من نوعها قد تكون ردا على مخاوف داخلية ودولية من نهج الحكومة الجديدة التي تسيطر عليها أحزاب متشددة تجاه المثليين.
وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن الليكود صوت على ترشيح أمير أوحانا (46 عاما) لمنصب رئيس الكنيست، في انتظار التصويت في الجلسة العامة للبرلمان.
وسبق أن شغل أوحانا منصب وزير الأمن الداخلي ويعتبر أحد المقربين من نتنياهو وقطب ليكودي كبير.
يشار إلى أن أوحانا المحسوب على الجناح المتشدد في الليكود، أسس عام 2011 "مجموعة مثلي الجنس" داخل الحزب.

وكتب نتنياهو على حسابه في "تويتر": "حظ موفق لرئيس الكنيست أمير أوحانا".

وسبق أن أطلق أعضاء في أحزاب اليمين المنضوية في الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو تصريحات اعتبرت معادية لمجتمع المثليين، وصلت حد التلويح بمنع تقديم الخدمات لهم بما في ذلك الطبية.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
أطباء إسرائيل يعارضون دعوة حلفاء نتنياهو لرفض علاج المثليين
أمس, 17:24 GMT
ومنذ مساء أمس الثلاثاء، بدأ نتنياهو في توزيع الحقائب الوزارية المتبقية على أعضاء حزبه، واختار تساحي هنغبي رئيسا لمجلس الأمن القومي، ويوآف غالانت وزيرا للدفاع، و يوآف كيش للتعليم وحاييم كاتس للسياحة، ومن المتوقع أن يعلن عن تعيين ياريف ليفين وزيرا للعدل، ويسرائيل كاتس للخارجية.
ومن المقرر أن يعلن نتنياهو غدا الخميس عن تشكيلة حكومته كاملة ويعرضها على الكنيست لنيل الثقة.
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