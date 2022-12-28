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https://sputnikarabic.ae/20221228/إسرائيل-نتنياهو-يعلن-تعيين-يوآف-غالانت-وزيرا-للدفاع--1071702723.html
إسرائيل... نتنياهو يعلن تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع
إسرائيل... نتنياهو يعلن تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه قرر تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع، خلفا لبيني غانتس. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T14:36+0000
2022-12-28T14:36+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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وكتب نتنياهو مغردا على "تويتر": "أتمنى التوفيق لوزير الدفاع المقبل يوآف غالانت".وإضافة إلى غالانت، سيكون رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش وزيرا إضافيا في الدفاع وستنتقل إليه صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية.واللواء (احتياط) غالانت (64 عاما) كان مرشحا سابقا لمنصب رئيس الأركان، وقد التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1976 وتطوع في شايطيت 13 (وحدة الكوماندوز البحري)، حيث عمل كمقاتل وقائدا. في عام 1984، بعد تسريحه من الخدمة عاد مجددا وتجاوز دورة ضباط في البحرية، وفي نهايتها تم تأهيله ليكون ضابطا بحريا على سفينة صواريخ، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.في عام 1994، عاد غالانت إلى شايطيت 13 هذه المرة قائدا لها، بعد ذلك شغل منصب قائد فرقة غزة (المسؤولة عن تأمين الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة) والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون. في نهاية عام 2005، تم تعيين غالانت قائدا للقيادة الجنوبية، وشغل هذا المنصب، من بين أمور أخرى، خلال عملية "الرصاص المصبوب" (الهجوم على قطاع غزة 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2009).في أغسطس/آب 2010، ظهر اسم غالانت بين المرشحين ليحل محل رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي، وذلك بتوصية وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك، لكن الوزير السابق مايكل إيتان عارض التعيين بسبب الاشتباه في مخالفات تخطيط وبناء فيما يتعلق بمنزل غالانت في موشاف عميكام شمال إسرائيل والادعاء أن جزءا منه بني على أراض عامة، وبعد فتح تحقيق في القضية، أعلن باراك لاحقا إلغاء التعيين.في عام 2015، انضم غالانت إلى حزب "كولانو" (كلنا) بقيادة موشيه كحلون، وحصل على المركز الثاني في القائمة وانتُخب للكنيست لأول مرة. مباشرة بعد الانتخابات تم تعيينه وزيرا للبناء والإسكان. ثم انضم إلى الليكود برئاسة نتنياهو، وشغل منصب وزير الهجرة والاستيعاب. في حكومة نتنياهو- غانتس، تم تعيينه وزيرا للتربية، وهو المنصب الذي شغله لمدة عام تقريبا.ومن المقرر أن يعلن نتنياهو غدا الخميس التشكيلة الكاملة لحكومته أمام الكنيست ليتم التصويت عليها ثم تؤدي اليمين الدستورية.
https://sputnikarabic.ae/20221228/نتنياهو-يؤكد-اعتزام-حكومته-توسيع-الاستيطان-في-الضفة-والجولان-ومواصلة-الحرب-ضد-إيران-1071691970.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم

إسرائيل... نتنياهو يعلن تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع

14:36 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه قرر تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع، خلفا لبيني غانتس.
وكتب نتنياهو مغردا على "تويتر": "أتمنى التوفيق لوزير الدفاع المقبل يوآف غالانت".
وإضافة إلى غالانت، سيكون رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش وزيرا إضافيا في الدفاع وستنتقل إليه صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية.
واللواء (احتياط) غالانت (64 عاما) كان مرشحا سابقا لمنصب رئيس الأركان، وقد التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1976 وتطوع في شايطيت 13 (وحدة الكوماندوز البحري)، حيث عمل كمقاتل وقائدا. في عام 1984، بعد تسريحه من الخدمة عاد مجددا وتجاوز دورة ضباط في البحرية، وفي نهايتها تم تأهيله ليكون ضابطا بحريا على سفينة صواريخ، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
في عام 1994، عاد غالانت إلى شايطيت 13 هذه المرة قائدا لها، بعد ذلك شغل منصب قائد فرقة غزة (المسؤولة عن تأمين الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة) والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون. في نهاية عام 2005، تم تعيين غالانت قائدا للقيادة الجنوبية، وشغل هذا المنصب، من بين أمور أخرى، خلال عملية "الرصاص المصبوب" (الهجوم على قطاع غزة 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2009).
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
نتنياهو يؤكد اعتزام حكومته توسيع الاستيطان في الضفة والجولان ومواصلة الحرب ضد إيران
10:31 GMT
في أغسطس/آب 2010، ظهر اسم غالانت بين المرشحين ليحل محل رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي، وذلك بتوصية وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك، لكن الوزير السابق مايكل إيتان عارض التعيين بسبب الاشتباه في مخالفات تخطيط وبناء فيما يتعلق بمنزل غالانت في موشاف عميكام شمال إسرائيل والادعاء أن جزءا منه بني على أراض عامة، وبعد فتح تحقيق في القضية، أعلن باراك لاحقا إلغاء التعيين.
في عام 2015، انضم غالانت إلى حزب "كولانو" (كلنا) بقيادة موشيه كحلون، وحصل على المركز الثاني في القائمة وانتُخب للكنيست لأول مرة. مباشرة بعد الانتخابات تم تعيينه وزيرا للبناء والإسكان. ثم انضم إلى الليكود برئاسة نتنياهو، وشغل منصب وزير الهجرة والاستيعاب. في حكومة نتنياهو- غانتس، تم تعيينه وزيرا للتربية، وهو المنصب الذي شغله لمدة عام تقريبا.
ومن المقرر أن يعلن نتنياهو غدا الخميس التشكيلة الكاملة لحكومته أمام الكنيست ليتم التصويت عليها ثم تؤدي اليمين الدستورية.
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