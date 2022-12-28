https://sputnikarabic.ae/20221228/إصدار-بطاقة-سياحية-خاصة-للدفع-الإلكتروني-للأجانب-في-روسيا-1071690795.html
إصدار "بطاقة سياحية" خاصة للدفع الإلكتروني للأجانب في روسيا
إصدار "بطاقة سياحية" خاصة للدفع الإلكتروني للأجانب في روسيا
أعلن نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو أن "بطاقة سياحية" للمدفوعات غير النقدية قد تظهر في المستقبل القريب بروسيا للمواطنين الأجانب، وسيتمكن أولئك الذين... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T10:09+0000
2022-12-28T10:09+0000
2022-12-28T10:09+0000
روسيا
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وقال تشيرنيشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "وجهت الحكومة وزارة التنمية الاقتصادية لتطوير مثل هذه البطاقة. يمكن أن تكون افتراضية، ويمكن أن تكون بطاقة "مير" البلاستيكية، والتي تسمح لغير المقيم بتفعيل هذه البطاقة بسرعة عند دخول الدولة، وتحويل المبلغ اللازم من الأموال وعند المغادرة تحويلها مرة أخرى دون التعارض مع القانون الدولي. يتعامل البنك المركزي بنشاط مع هذه القضية، وهو يدعمنا، وأعتقد أن هذا سيتم في المستقبل القريب".وأوضح أيضًا أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، دخل أكثر من 7.5 مليون مواطن أجنبي إلى روسيا.وكان وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف قد كشف يوم الاثنين عن خطط لإصدار "بطاقة سياحية" للمدفوعات غير النقدية للمواطنين الأجانب في روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إصدار "بطاقة سياحية" خاصة للدفع الإلكتروني للأجانب في روسيا
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أعلن نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو أن "بطاقة سياحية" للمدفوعات غير النقدية قد تظهر في المستقبل القريب بروسيا للمواطنين الأجانب، وسيتمكن أولئك الذين يدخلون البلاد من تفعيلها بسرعة واستخدامها للدفع دون التعارض مع القانون الدولي.
وقال تشيرنيشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "وجهت الحكومة وزارة التنمية الاقتصادية لتطوير مثل هذه البطاقة. يمكن أن تكون افتراضية، ويمكن أن تكون بطاقة "مير" البلاستيكية، والتي تسمح لغير المقيم بتفعيل هذه البطاقة بسرعة عند دخول الدولة، وتحويل المبلغ اللازم من الأموال وعند المغادرة تحويلها مرة أخرى دون التعارض مع القانون الدولي. يتعامل البنك المركزي بنشاط مع هذه القضية، وهو يدعمنا، وأعتقد أن هذا سيتم في المستقبل القريب".
وأوضح أيضًا أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، دخل أكثر من 7.5 مليون مواطن أجنبي إلى روسيا.
وكان وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف قد كشف يوم الاثنين عن خطط لإصدار "بطاقة سياحية" للمدفوعات غير النقدية للمواطنين الأجانب في روسيا.