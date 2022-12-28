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https://sputnikarabic.ae/20221228/إعلام-غربي-يفضح-انصياع-أوروبا-لإملاءات-واشنطن-1071704675.html
إعلام غربي يفضح انصياع أوروبا لإملاءات واشنطن
إعلام غربي يفضح انصياع أوروبا لإملاءات واشنطن
بينت وسائل إعلام غربية أن الصراع في أوكرانيا أظهر اعتماد الدول الأوروبية على رأي الولايات المتحدة مما يثير تساؤلات حول سيادة هذه الدول. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:39+0000
2022-12-28T15:39+0000
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وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أوروبا لم تكن أبدًا موحدة ضد روسيا بهذا الشكل، ولكنها أيضًا لم تكن أبدًا معتمدة على الولايات المتحدة إلى هذا الحد".ووفقًا للصحيفة، لم تتمكن دول أوروبا لسنوات عديدة من إيجاد توافق في الآراء بشأن الموقف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كانت الخلافات أقل.وأردفت الصحيفة: "على الرغم من حقيقة أن قادة الاتحاد الأوروبي قد وعدوا أوكرانيا بالفعل بمليارات الدولارات، فلا يزال يتعين عليهم قراءة الإملاءات القادمة من واشنطن بشأن استراتيجية الأشهر المقبلة حول مقدار المساعدة وكمية الأسلحة التي يجب أن تتلقاها كييف وما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها أوكرانيا".وقالت روزا بلفور، مديرة مركز أبحاث "كارنيغي أوروبا" للصحيفة، إن "المجهود الحربي برمته هو أوركسترا معقدة، لكنها موجهة من واشنطن".
https://sputnikarabic.ae/20221222/خبير-زيارة-زيلينسكي-لواشنطن-تفاقم-الانقسام-في-الولايات-المتحدة-1071475761.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام غربي يفضح انصياع أوروبا لإملاءات واشنطن

15:39 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / John Macdougallالمستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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بينت وسائل إعلام غربية أن الصراع في أوكرانيا أظهر اعتماد الدول الأوروبية على رأي الولايات المتحدة مما يثير تساؤلات حول سيادة هذه الدول.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أوروبا لم تكن أبدًا موحدة ضد روسيا بهذا الشكل، ولكنها أيضًا لم تكن أبدًا معتمدة على الولايات المتحدة إلى هذا الحد".
ووفقًا للصحيفة، لم تتمكن دول أوروبا لسنوات عديدة من إيجاد توافق في الآراء بشأن الموقف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كانت الخلافات أقل.
ولكن على الرغم من الإجماع الواسع (في البلدان الأوروبية) من البرتغال إلى بولندا، فإن جميع الحلفاء الأوروبيين يجدون أنفسهم في تيار واشنطن، ويتفاعلون مع المسار الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
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وأردفت الصحيفة: "على الرغم من حقيقة أن قادة الاتحاد الأوروبي قد وعدوا أوكرانيا بالفعل بمليارات الدولارات، فلا يزال يتعين عليهم قراءة الإملاءات القادمة من واشنطن بشأن استراتيجية الأشهر المقبلة حول مقدار المساعدة وكمية الأسلحة التي يجب أن تتلقاها كييف وما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها أوكرانيا".
وقالت روزا بلفور، مديرة مركز أبحاث "كارنيغي أوروبا" للصحيفة، إن "المجهود الحربي برمته هو أوركسترا معقدة، لكنها موجهة من واشنطن".
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