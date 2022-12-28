https://sputnikarabic.ae/20221228/إعلام-غربي-يفضح-انصياع-أوروبا-لإملاءات-واشنطن-1071704675.html
إعلام غربي يفضح انصياع أوروبا لإملاءات واشنطن
إعلام غربي يفضح انصياع أوروبا لإملاءات واشنطن
بينت وسائل إعلام غربية أن الصراع في أوكرانيا أظهر اعتماد الدول الأوروبية على رأي الولايات المتحدة مما يثير تساؤلات حول سيادة هذه الدول. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:39+0000
2022-12-28T15:39+0000
2022-12-28T15:39+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أوروبا لم تكن أبدًا موحدة ضد روسيا بهذا الشكل، ولكنها أيضًا لم تكن أبدًا معتمدة على الولايات المتحدة إلى هذا الحد".ووفقًا للصحيفة، لم تتمكن دول أوروبا لسنوات عديدة من إيجاد توافق في الآراء بشأن الموقف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كانت الخلافات أقل.وأردفت الصحيفة: "على الرغم من حقيقة أن قادة الاتحاد الأوروبي قد وعدوا أوكرانيا بالفعل بمليارات الدولارات، فلا يزال يتعين عليهم قراءة الإملاءات القادمة من واشنطن بشأن استراتيجية الأشهر المقبلة حول مقدار المساعدة وكمية الأسلحة التي يجب أن تتلقاها كييف وما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها أوكرانيا".وقالت روزا بلفور، مديرة مركز أبحاث "كارنيغي أوروبا" للصحيفة، إن "المجهود الحربي برمته هو أوركسترا معقدة، لكنها موجهة من واشنطن".
https://sputnikarabic.ae/20221222/خبير-زيارة-زيلينسكي-لواشنطن-تفاقم-الانقسام-في-الولايات-المتحدة-1071475761.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام غربي يفضح انصياع أوروبا لإملاءات واشنطن
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بينت وسائل إعلام غربية أن الصراع في أوكرانيا أظهر اعتماد الدول الأوروبية على رأي الولايات المتحدة مما يثير تساؤلات حول سيادة هذه الدول.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"
الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أوروبا لم تكن أبدًا موحدة ضد روسيا بهذا الشكل، ولكنها أيضًا لم تكن أبدًا معتمدة على الولايات المتحدة إلى هذا الحد".
ووفقًا للصحيفة، لم تتمكن دول أوروبا لسنوات عديدة من إيجاد توافق في الآراء بشأن الموقف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كانت الخلافات أقل.
ولكن على الرغم من الإجماع الواسع (في البلدان الأوروبية) من البرتغال إلى بولندا، فإن جميع الحلفاء الأوروبيين يجدون أنفسهم في تيار واشنطن، ويتفاعلون مع المسار الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأردفت الصحيفة: "على الرغم من حقيقة أن قادة الاتحاد الأوروبي قد وعدوا أوكرانيا بالفعل بمليارات الدولارات، فلا يزال يتعين عليهم قراءة الإملاءات القادمة من واشنطن بشأن استراتيجية الأشهر المقبلة حول مقدار المساعدة
وكمية الأسلحة التي يجب أن تتلقاها كييف وما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها أوكرانيا".
وقالت روزا بلفور، مديرة مركز أبحاث "كارنيغي أوروبا" للصحيفة، إن "المجهود الحربي برمته هو أوركسترا معقدة، لكنها موجهة من واشنطن".