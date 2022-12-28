https://sputnikarabic.ae/20221228/إيران-ترد-على-إيلون-ماسك-بشأن-عمل-ستارلينك-على-أراضيها-1071701028.html
إيران ترد على إيلون ماسك بشأن عمل "ستارلينك" على أراضيها
إيران ترد على إيلون ماسك بشأن عمل "ستارلينك" على أراضيها
علقت إيران، اليوم الأربعاء، على عمل خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، داخل أراضيها. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T13:49+0000
2022-12-28T13:49+0000
2022-12-28T13:49+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني/ عيسى زارع بور، للصحفيين: "نرحب بجميع شركات الاتصالات الفضائية، بما في ذلك شركة ستارلينك".وأضاف: "لكن بشرط احترام قوانين البلاد".وتابع الوزير الإيراني: "الآن نتعاون مع 3 مشغلين لاستقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للقرى النائية".كما أشار إلى وجود 3 آلاف قرية غير متصلة بالإنترنت بعد، والتي يمكن توصيلها بالإنترنت بهذا الإجراء.وكان ماسك، قد أعلن، أن عدد أجهزة "ستارلينك" التي تم تفعيلها في إيران يقترب من المئة.وكان الملياردير وعد في سبتمبر/أيلول الماضي بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيودا على الوصول إلى الإنترنت.وفي تغريدة على "تويتر" كتب ماسك، يوم الاثنين: "نقترب من 100 محطة ستارلينك نشطة في إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221227/ماسك-نقترب-من-100-محطة-ستارلينك-نشطة-في-إيران-1071665958.html
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", العالم, أخبار العالم الآن
إيران ترد على إيلون ماسك بشأن عمل "ستارلينك" على أراضيها
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علقت إيران، اليوم الأربعاء، على عمل خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، داخل أراضيها.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني/ عيسى زارع بور، للصحفيين: "نرحب بجميع شركات الاتصالات الفضائية، بما في ذلك شركة ستارلينك".
وأضاف: "لكن بشرط احترام قوانين البلاد".
وتابع الوزير الإيراني: "الآن نتعاون مع 3 مشغلين لاستقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للقرى النائية".
وشدد على أن "أي مشغل للأقمار الصناعية يريد تقديم خدمات في المناطق التابعة لإيران يجب أن يلتزم بالقواعد الإقليمية لتلك الدولة وفق القانون الدولي، وهذه القواعد تشمل جميع الشركات بما فيها ستارلينك".
كما أشار إلى وجود 3 آلاف قرية غير متصلة بالإنترنت بعد، والتي يمكن توصيلها بالإنترنت بهذا الإجراء.
وكان ماسك، قد أعلن، أن عدد أجهزة "ستارلينك
" التي تم تفعيلها في إيران يقترب من المئة.
وكان الملياردير وعد في سبتمبر/أيلول الماضي بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيودا على الوصول إلى الإنترنت.
وفي تغريدة على "تويتر" كتب ماسك، يوم الاثنين: "نقترب من 100 محطة ستارلينك نشطة في إيران".