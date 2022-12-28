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https://sputnikarabic.ae/20221228/إيطاليا-تستدعي-سفير-إيران-على-خلفية-الاحتجاجات-1071681994.html
إيطاليا تستدعي سفير إيران على خلفية الاحتجاجات
إيطاليا تستدعي سفير إيران على خلفية الاحتجاجات
أعلن مكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، استدعاء السفير الإيراني لدى روما، للاحتجاج على تعامل طهران "غير المقبول" مع الاحتجاجات التي تقودها النساء في... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T06:31+0000
2022-12-28T06:35+0000
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وذكرت وزارة الخارجية في بيان أرسلته إلى وسائل الإعلام، الثلاثاء الماضي، أنه تم استدعاء السفير الإيراني المكلف محمد رضا صبوري إلى اجتماع اليوم الأربعاء.وكان وزير الخارجية الإيطالي قد أدان، الأسبوع الماضي، الوضع في إيران ووصفه بأنه "غير مقبول"، قائلا إن روما تنتهج "نهجا صارما" في الدفاع عن المرأة.لكنه في نفس الوقت، أكد أن الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني تريد "إبقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية" مع طهران، لا سيما في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي.تشهد إيران منذ منتصف سبتمبر، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
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إيطاليا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيطاليا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

إيطاليا تستدعي سفير إيران على خلفية الاحتجاجات

06:31 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 06:35 GMT 28.12.2022)
© AP Photoمتظاهريون إيرانيون في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022
متظاهريون إيرانيون في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AP Photo
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أعلن مكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، استدعاء السفير الإيراني لدى روما، للاحتجاج على تعامل طهران "غير المقبول" مع الاحتجاجات التي تقودها النساء في إيران.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أرسلته إلى وسائل الإعلام، الثلاثاء الماضي، أنه تم استدعاء السفير الإيراني المكلف محمد رضا صبوري إلى اجتماع اليوم الأربعاء.
وكان وزير الخارجية الإيطالي قد أدان، الأسبوع الماضي، الوضع في إيران ووصفه بأنه "غير مقبول"، قائلا إن روما تنتهج "نهجا صارما" في الدفاع عن المرأة.
لكنه في نفس الوقت، أكد أن الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني تريد "إبقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية" مع طهران، لا سيما في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي.
تشهد إيران منذ منتصف سبتمبر، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
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وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.

ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
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