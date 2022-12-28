https://sputnikarabic.ae/20221228/اكتشافات-أثرية-قد-تعيد-كتابة-التاريخ-في-مصر-1071695218.html
اكتشافات أثرية قد تعيد كتابة التاريخ في مصر
اكتشافات أثرية قد تعيد كتابة التاريخ في مصر
كانت السنوات القليلة الماضية، وخاصة عامي 2022 و2021، ثرية بالاكتشافات الأثرية في مصر، والتي يعتقد مسؤولون أنها تساعد في فهم ومعرفة الكثير من خبايا التاريخ... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T11:44+0000
2022-12-28T11:44+0000
2022-12-28T11:44+0000
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اكتشافات أثرية قد تعيد كتابة التاريخ في مصر
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كانت السنوات القليلة الماضية، وخاصة عامي 2022 و2021، ثرية بالاكتشافات الأثرية في مصر، والتي يعتقد مسؤولون أنها تساعد في فهم ومعرفة الكثير من خبايا التاريخ القديم لحضارة البلاد الممتدة.