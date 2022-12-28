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https://sputnikarabic.ae/20221228/الأمن-الروسي-يحيد-مسلحين-كانا-يعدان-لهجوم-إرهابي-بتعليمات-من-أوكرانيا-1071689307.html
الأمن الروسي يحيد مسلحين كانا يعدان لهجوم إرهابي بتعليمات من أوكرانيا
الأمن الروسي يحيد مسلحين كانا يعدان لهجوم إرهابي بتعليمات من أوكرانيا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مقتل مسلحين اثنين في جمهورية قبردينو بلقاريا كانا يعدان لهجوم إرهابي في مدينة تشيغيم بناء على تعليمات من جهاز... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T09:36+0000
2022-12-28T09:36+0000
روسيا
تصفية
إرهابيين
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي، أنشطة اثنين من المواطنين المدانين سابقًا في روسيا، وأعضاء بالجماعات الإرهابية حتى عام 2021 في جمهورية قبردينو بلقاريا... حاولا القيام، بناءً على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، بعمل إرهابي في مدينة تشيغيم بجمهورية قبردينو بلقاريا".وأضاف البيان أنه عندما حاول الأمن الروسي عتقال المشتبه بهما، أبديا مقاومة مما أدى إلى التعامل معهم وتصفيتهما.
https://sputnikarabic.ae/20221224/الأجهزة-الروسية-تعتقل-عنصرا-أوكرانيا-يحضر-لهجمات-إرهابية-في-لوغانسك-1071538350.html
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روسيا, تصفية, إرهابيين, أخبار أوكرانيا
روسيا, تصفية, إرهابيين, أخبار أوكرانيا

الأمن الروسي يحيد مسلحين كانا يعدان لهجوم إرهابي بتعليمات من أوكرانيا

09:36 GMT 28.12.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مقتل مسلحين اثنين في جمهورية قبردينو بلقاريا كانا يعدان لهجوم إرهابي في مدينة تشيغيم بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.
وجاء في بيان الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي، أنشطة اثنين من المواطنين المدانين سابقًا في روسيا، وأعضاء بالجماعات الإرهابية حتى عام 2021 في جمهورية قبردينو بلقاريا... حاولا القيام، بناءً على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، بعمل إرهابي في مدينة تشيغيم بجمهورية قبردينو بلقاريا".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
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24 ديسمبر, 06:15 GMT
وأضاف البيان أنه عندما حاول الأمن الروسي عتقال المشتبه بهما، أبديا مقاومة مما أدى إلى التعامل معهم وتصفيتهما.
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Воронка от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMT
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