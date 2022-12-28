https://sputnikarabic.ae/20221228/البرلمان-الإيراني-رئيس-الدوما-الروسي-سيزور-طهران-1071680686.html
البرلمان الإيراني: رئيس "الدوما" الروسي سيزور طهران
البرلمان الإيراني: رئيس "الدوما" الروسي سيزور طهران
أعلن محمود صديقيان، مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني، أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيزور طهران في أقرب وقت. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T04:08+0000
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طهران – سبوتنيك. وأفاد محمود صديقيان بأن الطرف الإيراني لديه برنامج زيارته.وقال صديقيان لوكالة "سبوتنيك":وكان مصدر مطلع، قد ذكر، أول أمس الاثنين، أن رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين، قد يتوجه إلى إيران في كانون الثاني/يناير، ويلتقي برئيس البلاد هناك.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيتوجه فولودين إلى إيران في كانون الثاني/يناير، حيث سيلتقي بالرئيس الإيراني".وأشار المصدر إلى أن لقاء الباحث البارز في معهد الولايات المتحدة وكندا لدى أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في طهران، كان تمهيداً لزيارة فولودين.وكان حزب روسيا الموحدة الروسي قد اوضح أن فاسيليف وعبد اللهيان بحثا الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسائل التعاون على المستوى البرلماني.
https://sputnikarabic.ae/20220812/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يحمل-بايدن-وزيلينسكي-مسؤولية-وقوع-كارثة-نووية-في-زابوروجيه-1066327844.html
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إيران, روسيا, أخبار العالم الآن
إيران, روسيا, أخبار العالم الآن
البرلمان الإيراني: رئيس "الدوما" الروسي سيزور طهران
04:08 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 04:32 GMT 28.12.2022) تابعنا عبر
أعلن محمود صديقيان، مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني، أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيزور طهران في أقرب وقت.
طهران – سبوتنيك
. وأفاد محمود صديقيان بأن الطرف الإيراني لديه برنامج زيارته.
وقال صديقيان لوكالة "سبوتنيك":
هناك برنامج لزيارة رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، المرتقبة إلى إيران في أقرب وقت، لكن التاريخ لم يحدد بعد.
وكان مصدر مطلع، قد ذكر، أول أمس الاثنين، أن رئيس مجلس الدوما الروسي
(البرلمان) فياتشيسلاف فولودين، قد يتوجه إلى إيران في كانون الثاني/يناير، ويلتقي برئيس البلاد هناك.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيتوجه فولودين إلى إيران في كانون الثاني/يناير، حيث سيلتقي بالرئيس الإيراني".
وأشار المصدر إلى أن لقاء الباحث البارز في معهد الولايات المتحدة وكندا لدى أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، مع وزير خارجية إيران
حسين أمير عبد اللهيان في طهران، كان تمهيداً لزيارة فولودين.
وكان حزب روسيا الموحدة الروسي قد اوضح أن فاسيليف وعبد اللهيان بحثا الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسائل التعاون على المستوى البرلماني.