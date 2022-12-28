https://sputnikarabic.ae/20221228/الجزائر-تطلق-حملة-لمنع-المنتجات-التي-تحمل-رموزا-وألوانا-تمس-بالدين-والقيم-الأخلاقية-1071687917.html
الجزائر تطلق حملة لمنع المنتجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالدين والقيم الأخلاقية
الجزائر تطلق حملة لمنع المنتجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالدين والقيم الأخلاقية
أطلقت وزارة التجارة الجزائرية حملة ضد المنتوجات، التي تحمل رموزا وألوانا، تمسّ بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T08:58+0000
2022-12-28T08:58+0000
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العالم العربي
الجزائر
مجتمع
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وأفادت الوزارة في بيان أن "الحملة التحسيسية التي ستنظم بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية والهيئات المعنية ابتداء من 3 إلى 9 يناير/كانون الثاني المقبل".وأشار بيان وزارة التجارة إلى تسجيل حالات لوجود رموز وألوان غير أخلاقية، في ألعاب الأطفال والأدوات المدرسية والملابس وحتى المصحف الشريف.روسيا تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليديةيذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وقع قبل أيام، على قانون يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجنس والدعاية للبيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال).ووفقا لهذه التعديلات، فقد منع بشكل كامل مثل هذه الدعاية على الشبكات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية في روسيا الاتحادية.كما يمنع القانون كذلك بيع أي بضائع "محلية ومستوردة" عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه، ويفرض القانون المسؤولية الإدارية أو الجنائية على من يخالف ما ورد فيه.اقرأ أيضا: تبون يكشف عن الدول الموافقة لانضمام الجزائر إلى "بريكس" وعن مشروع أفريقي ضخمهذا وأطلقت حملات كبيرة في الفنرة الأخيرة للترويج للمثلية، خاصة في الدول الغربية.قاموس "كامبريدج"قام قاموس "كامبريدج" بتوسيع تعريف "المرأة" ليشمل البالغين الذين يُعرفون أنفسهم على أنهم نساء حتى لو كانوا من الجنس الآخر عند الولادة.ويوفر القاموس عدة تعريفات عن المرأة بينها أنها "أنثى بالغة" كما يشير القاموس البريطاني إلى أن تعريف "المرأة" يشير إلى "الشخص البالغ الذي يعيش ويعرف نفسه على أنه امرأة، حتى لو تم منحه جنس مختلف عند الولادة".ويقدم موقع القاموس أمثلة على استخدام كلمة "امرأة" في سياق الأشخاص من الجنس الآخر الذين يعتبرون أنفسهم نساء.اقرأ أيضا: الأكبر في تاريخ الجزائر... الرئيس تبون يوقع على موازنة 2023
https://sputnikarabic.ae/20221213/قاموس-كامبردج-يوسع-تعريف-كلمة-امرأة---1071164476.html
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العالم العربي, الجزائر
الجزائر تطلق حملة لمنع المنتجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالدين والقيم الأخلاقية
08:58 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 09:10 GMT 28.12.2022) تابعنا عبر
أطلقت وزارة التجارة الجزائرية حملة ضد المنتوجات، التي تحمل رموزا وألوانا، تمسّ بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري.
وأفادت الوزارة في بيان أن "الحملة التحسيسية التي ستنظم بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية والهيئات المعنية ابتداء من 3 إلى 9 يناير/كانون الثاني المقبل".
وتهدف المبادرة إلى "نشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين حول المخاطر الناجمة عن تداول منتوجات تحمل هذه الرموز في السوق الجزائرية"، حسب البيان.
وأشار بيان
وزارة التجارة إلى تسجيل حالات لوجود رموز وألوان غير أخلاقية، في ألعاب الأطفال والأدوات المدرسية والملابس وحتى المصحف الشريف.
روسيا تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وقع قبل أيام، على قانون يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجنس والدعاية للبيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال).
وتم إدخال تعديلات على قانون "المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات" وغيره من الوثائق.
ووفقا لهذه التعديلات، فقد منع بشكل كامل مثل هذه الدعاية على الشبكات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية في روسيا الاتحادية.
بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون، نشر مثل هذه المعلومات والمواد بين القاصرين. ومنح القانون الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات "روس كومنادزور"، صلاحية ضم الموارد التي تروج للبنود المذكورة أعلاه إلى السجل الموحد للموارد الإلكترونية المحظورة.
كما يمنع القانون كذلك بيع أي بضائع "محلية ومستوردة" عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه، ويفرض القانون المسؤولية الإدارية أو الجنائية على من يخالف ما ورد فيه.
هذا وأطلقت حملات كبيرة في الفنرة الأخيرة للترويج للمثلية، خاصة في الدول الغربية.
قاموس "كامبريدج"
قام قاموس "كامبريدج" بتوسيع تعريف "المرأة" ليشمل البالغين الذين يُعرفون أنفسهم على أنهم نساء حتى لو كانوا من الجنس الآخر عند الولادة.
ويوفر القاموس
عدة تعريفات عن المرأة بينها أنها "أنثى بالغة" كما يشير القاموس البريطاني إلى أن تعريف "المرأة" يشير إلى "الشخص البالغ الذي يعيش ويعرف نفسه على أنه امرأة، حتى لو تم منحه جنس مختلف عند الولادة".
ويقدم موقع القاموس أمثلة على استخدام كلمة "امرأة" في سياق الأشخاص من الجنس الآخر الذين يعتبرون أنفسهم نساء.