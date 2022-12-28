https://sputnikarabic.ae/20221228/الجزائر-تطلق-حملة-لمنع-المنتجات-التي-تحمل-رموزا-وألوانا-تمس-بالدين-والقيم-الأخلاقية-1071687917.html

الجزائر تطلق حملة لمنع المنتجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالدين والقيم الأخلاقية

الجزائر تطلق حملة لمنع المنتجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالدين والقيم الأخلاقية

أطلقت وزارة التجارة الجزائرية حملة ضد المنتوجات، التي تحمل رموزا وألوانا، تمسّ بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T08:58+0000

2022-12-28T08:58+0000

2022-12-28T09:10+0000

العالم العربي

الجزائر

مجتمع

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وأفادت الوزارة في بيان أن "الحملة التحسيسية التي ستنظم بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية والهيئات المعنية ابتداء من 3 إلى 9 يناير/كانون الثاني المقبل".وأشار بيان وزارة التجارة إلى تسجيل حالات لوجود رموز وألوان غير أخلاقية، في ألعاب الأطفال والأدوات المدرسية والملابس وحتى المصحف الشريف.روسيا تحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليديةيذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وقع قبل أيام، على قانون يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجنس والدعاية للبيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال).ووفقا لهذه التعديلات، فقد منع بشكل كامل مثل هذه الدعاية على الشبكات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية في روسيا الاتحادية.كما يمنع القانون كذلك بيع أي بضائع "محلية ومستوردة" عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه، ويفرض القانون المسؤولية الإدارية أو الجنائية على من يخالف ما ورد فيه.اقرأ أيضا: تبون يكشف عن الدول الموافقة لانضمام الجزائر إلى "بريكس" وعن مشروع أفريقي ضخمهذا وأطلقت حملات كبيرة في الفنرة الأخيرة للترويج للمثلية، خاصة في الدول الغربية.قاموس "كامبريدج"قام قاموس "كامبريدج" بتوسيع تعريف "المرأة" ليشمل البالغين الذين يُعرفون أنفسهم على أنهم نساء حتى لو كانوا من الجنس الآخر عند الولادة.ويوفر القاموس عدة تعريفات عن المرأة بينها أنها "أنثى بالغة" كما يشير القاموس البريطاني إلى أن تعريف "المرأة" يشير إلى "الشخص البالغ الذي يعيش ويعرف نفسه على أنه امرأة، حتى لو تم منحه جنس مختلف عند الولادة".ويقدم موقع القاموس أمثلة على استخدام كلمة "امرأة" في سياق الأشخاص من الجنس الآخر الذين يعتبرون أنفسهم نساء.اقرأ أيضا: الأكبر في تاريخ الجزائر... الرئيس تبون يوقع على موازنة 2023

https://sputnikarabic.ae/20221213/قاموس-كامبردج-يوسع-تعريف-كلمة-امرأة---1071164476.html

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