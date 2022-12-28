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https://sputnikarabic.ae/20221228/الجيش-العراقي-يتخذ-قرارا-بإعفاء-ضباط-على-خلفية-تفجير-كركوك-الإرهابي-1071680948.html
الجيش العراقي يتخذ قرارا بإعفاء "ضباط" على خلفية تفجير كركوك الإرهابي
الجيش العراقي يتخذ قرارا بإعفاء "ضباط" على خلفية تفجير كركوك الإرهابي
أكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، أمس الثلاثاء، إعفاء ومحاسبة ضباط وآمرين على خلفية العمل الإرهابي في كركوك. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T04:32+0000
2022-12-28T04:32+0000
أخبار العالم العربي
العراق
الجيش العراقي
تنظيم داعش الإرهابي
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد صادق على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي بمحافظة كركوك والتي تضمنت إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين.ونقلت الوكالة بيانا عن اللواء يحيى رسول أن شياع السوداني صادق على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل "الإرهابي"، الذي جرت وقائعه في الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك.وأكد بيان الجيش العراقي أن قيادة العمليات المشتركة قد باشرت التحقيق، مضيفا أنه قد خلصت التوصيات إلى "إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم".وقرر الجيش العراقي إعادة انفتاح الفوج الأول بما يضمن مسك المناطق ذات الأهمية التعبوية، بهدف منع استغلالها من قبل العناصر "الإرهابية"، بالإضافة إلى تأمين المتطلبات الفنية والإدارية للقطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية.ويوم الأحد، قُتل 9 من عناصر الشرطة العراقية في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 9 قتلى وجريح واحد، في وقت أفاد موقع "رووداو" بأن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي "داعش" بعد انفجار العبوة وقُتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221218/السوداني-يأمر-الشرطة-العراقية-بالتوجه-إلى-مكان-الاعتداء-الإرهابي-في-كركوك-1071328909.html
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أخبار العالم العربي, العراق, الجيش العراقي, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العالم العربي, العراق, الجيش العراقي, تنظيم داعش الإرهابي

الجيش العراقي يتخذ قرارا بإعفاء "ضباط" على خلفية تفجير كركوك الإرهابي

04:32 GMT 28.12.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، أمس الثلاثاء، إعفاء ومحاسبة ضباط وآمرين على خلفية العمل الإرهابي في كركوك.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد صادق على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي بمحافظة كركوك والتي تضمنت إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
السوداني يأمر الشرطة العراقية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي في كركوك
18 ديسمبر, 15:15 GMT
ونقلت الوكالة بيانا عن اللواء يحيى رسول أن شياع السوداني صادق على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل "الإرهابي"، الذي جرت وقائعه في الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك.
وأكد بيان الجيش العراقي أن قيادة العمليات المشتركة قد باشرت التحقيق، مضيفا أنه قد خلصت التوصيات إلى "إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم".
وقرر الجيش العراقي إعادة انفتاح الفوج الأول بما يضمن مسك المناطق ذات الأهمية التعبوية، بهدف منع استغلالها من قبل العناصر "الإرهابية"، بالإضافة إلى تأمين المتطلبات الفنية والإدارية للقطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية.
ويوم الأحد، قُتل 9 من عناصر الشرطة العراقية في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 9 قتلى وجريح واحد، في وقت أفاد موقع "رووداو" بأن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي "داعش" بعد انفجار العبوة وقُتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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