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https://sputnikarabic.ae/20221228/الخارجية-الروسية-الهجمات-الإلكترونية-على-روسيا-في-عام-2022-ارتفعت-بنسبة-80-في-المئة--1071681837.html
الخارجية الروسية: الهجمات الإلكترونية على روسيا في عام 2022 ارتفعت بنسبة 80 في المئة
الخارجية الروسية: الهجمات الإلكترونية على روسيا في عام 2022 ارتفعت بنسبة 80 في المئة
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرامولوتوف، اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الإلكترونية على روسيا في عام 2022 ارتفعت بنسبة 80 في المئة. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T06:10+0000
2022-12-28T06:17+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيرامولوتوف لوكالة "سبوتنيك": "تواجه بلادنا عدوانًا خارجيًا غير مسبوق في مجال المعلومات، على خلفية العملية العسكرية الخاصة. ففي عام 2022، ازداد عدد الهجمات الإلكترونية على روسيا بنسبة 80 في المئة".وأضاف سيرامولوتوف: "علاوة على ذلك، وإذا كان الهدف الرئيسي للمهاجمين في العام الماضي هو المؤسسات المالية، فقد تلقى القطاع العام هذا العام الضربة الرئيسية، بما في ذلك مرافق البنية التحتية للمعلومات الحيوية والمؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية".
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الخارجية الروسية: الهجمات الإلكترونية على روسيا في عام 2022 ارتفعت بنسبة 80 في المئة

06:10 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 28.12.2022)
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Fotolia / Brian Jackson
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرامولوتوف، اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الإلكترونية على روسيا في عام 2022 ارتفعت بنسبة 80 في المئة.
موسكو - سبوتنيك. وقال سيرامولوتوف لوكالة "سبوتنيك": "تواجه بلادنا عدوانًا خارجيًا غير مسبوق في مجال المعلومات، على خلفية العملية العسكرية الخاصة. ففي عام 2022، ازداد عدد الهجمات الإلكترونية على روسيا بنسبة 80 في المئة".

وأضاف سيرامولوتوف: "علاوة على ذلك، وإذا كان الهدف الرئيسي للمهاجمين في العام الماضي هو المؤسسات المالية، فقد تلقى القطاع العام هذا العام الضربة الرئيسية، بما في ذلك مرافق البنية التحتية للمعلومات الحيوية والمؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية".
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