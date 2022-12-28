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https://sputnikarabic.ae/20221228/الخارجية-الروسية-تعلن-أحد-موظفي-سفارة-ليتوانيا-في-موسكو-شخصا-غير-مرغوب-فيه--1071699889.html
الخارجية الروسية تعلن أحد موظفي سفارة ليتوانيا في موسكو "شخصا غير مرغوب فيه"
الخارجية الروسية تعلن أحد موظفي سفارة ليتوانيا في موسكو "شخصا غير مرغوب فيه"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أحد الدبلوماسيين الليتوانيين "شخص غير مرغوب فيه"، وعليه مغادرة روسيا في غضون خمسة أيام. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T13:23+0000
2022-12-28T13:23+0000
روسيا
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وقالت وزارة الخارجية الروسية: "في 28 كانون الأول/ ديسمبر، استُدعي القائم بالأعمال المؤقت لليتوانيا في روسيا، يورغيتا سيبولسكيين، إلى وزارة الخارجية الروسية. وقُدم احتجاج قوي إلى الجانب الليتواني على الطرد غير المبرر لموظف في السفارة الروسية في فيلنيوس في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، وردا على ذلك، أعلن أن أحد دبلوماسيي سفارة ليتوانيا "شخص غير مرغوب فيه"، ويجب أن يغادر أراضي روسيا في غضون خمسة أيام".وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، يوم 1 ديسمبر، أحد العاملين في سفارة روسيا الاتحادية لديها شخصا غير مرغوب فيه، مشيرة إلى أنه يتوجب عليه مغادرة البلاد في غضون خمسة أيام.وجاء في بيان وزارة الخارجية الليتوانية: "تم استدعاء ممثل السفارة الروسية إلى وزارة الخارجية اليوم 1 ديسمبر، وقد تسلم مذكرة مفادها أن أحد موظفي السفارة يعتبر شخصا غير مرغوب به في ليتوانيا، على خلفية قيامه بأنشطة تتعارض مع العمل الدبلوماسي". وأشارت الخارجية إلى أنه يتوجب على الدبلوماسي مغادرة ليتوانيا في غضون خمسة أيام.هذا وتتواصل حرب طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب، على وقع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/ فبراير الماضي.
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الخارجية الروسية تعلن أحد موظفي سفارة ليتوانيا في موسكو "شخصا غير مرغوب فيه"

13:23 GMT 28.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أحد الدبلوماسيين الليتوانيين "شخص غير مرغوب فيه"، وعليه مغادرة روسيا في غضون خمسة أيام.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "في 28 كانون الأول/ ديسمبر، استُدعي القائم بالأعمال المؤقت لليتوانيا في روسيا، يورغيتا سيبولسكيين، إلى وزارة الخارجية الروسية. وقُدم احتجاج قوي إلى الجانب الليتواني على الطرد غير المبرر لموظف في السفارة الروسية في فيلنيوس في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، وردا على ذلك، أعلن أن أحد دبلوماسيي سفارة ليتوانيا "شخص غير مرغوب فيه"، ويجب أن يغادر أراضي روسيا في غضون خمسة أيام".
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، يوم 1 ديسمبر، أحد العاملين في سفارة روسيا الاتحادية لديها شخصا غير مرغوب فيه، مشيرة إلى أنه يتوجب عليه مغادرة البلاد في غضون خمسة أيام.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الليتوانية: "تم استدعاء ممثل السفارة الروسية إلى وزارة الخارجية اليوم 1 ديسمبر، وقد تسلم مذكرة مفادها أن أحد موظفي السفارة يعتبر شخصا غير مرغوب به في ليتوانيا، على خلفية قيامه بأنشطة تتعارض مع العمل الدبلوماسي". وأشارت الخارجية إلى أنه يتوجب على الدبلوماسي مغادرة ليتوانيا في غضون خمسة أيام.
هذا وتتواصل حرب طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب، على وقع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/ فبراير الماضي.
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