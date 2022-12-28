https://sputnikarabic.ae/20221228/الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تفرض-نفسها-على-واشنطن-كحليف-في-مكافحة-الإرهاب-1071684688.html

الخارجية الروسية: موسكو لن تفرض نفسها على واشنطن كحليف في مكافحة الإرهاب

الخارجية الروسية: موسكو لن تفرض نفسها على واشنطن كحليف في مكافحة الإرهاب

صرح نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد آفاق لاستئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T08:12+0000

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وقال سيرومولوتوف، في إحاطة إعلامية: "واشنطن، وانطلاقا من محتوى استراتيجيتها للأمن القومي الأمريكي، الذي تم تحديثه مؤخرا، تعتزم التعاون في مكافحة الإرهاب بشكل انتقائي للغاية، فقط مع أولئك الذين تعتبرهم ضروريين".وأضاف "هذا النهج يقلل بشكل كبير من احتمالات استئناف التعاون في مكافحة الإرهاب"، لذلك فإن مثل هذه الآفاق ليست واضحة بعد.وتابع "نذكر مرة أخرى، أن حوارنا مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تم تحت رعاية وزارتي الخارجية في البلدين، في الفترة 2018 – 2019، أثبت أهميته وفائدته".وأردف "ولكن تحت ذرائع واهية، توقف الجانب الأمريكي، وكان ذلك قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الخاصة".وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أوقفت جميع الاتصالات الثنائية حول مكافحة الإرهاب الدولي وتحاول إخراج روسيا من جميع الصيغ الدولية الحالية للتعاون في هذا المجال.

https://sputnikarabic.ae/20210911/سفير-روسيا-في-واشنطن-يقترح-على-الولايات-المتحدة-إحياء-الحوار-حول-مكافحة-الإرهاب-1050114294.html

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