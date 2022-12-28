https://sputnikarabic.ae/20221228/الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تفرض-نفسها-على-واشنطن-كحليف-في-مكافحة-الإرهاب-1071684688.html
الخارجية الروسية: موسكو لن تفرض نفسها على واشنطن كحليف في مكافحة الإرهاب
الخارجية الروسية: موسكو لن تفرض نفسها على واشنطن كحليف في مكافحة الإرهاب
صرح نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد آفاق لاستئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T08:12+0000
2022-12-28T08:12+0000
2022-12-28T08:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699023_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_45634921ca3c8b27ff48783d6c7ac715.jpg
وقال سيرومولوتوف، في إحاطة إعلامية: "واشنطن، وانطلاقا من محتوى استراتيجيتها للأمن القومي الأمريكي، الذي تم تحديثه مؤخرا، تعتزم التعاون في مكافحة الإرهاب بشكل انتقائي للغاية، فقط مع أولئك الذين تعتبرهم ضروريين".وأضاف "هذا النهج يقلل بشكل كبير من احتمالات استئناف التعاون في مكافحة الإرهاب"، لذلك فإن مثل هذه الآفاق ليست واضحة بعد.وتابع "نذكر مرة أخرى، أن حوارنا مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تم تحت رعاية وزارتي الخارجية في البلدين، في الفترة 2018 – 2019، أثبت أهميته وفائدته".وأردف "ولكن تحت ذرائع واهية، توقف الجانب الأمريكي، وكان ذلك قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الخاصة".وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أوقفت جميع الاتصالات الثنائية حول مكافحة الإرهاب الدولي وتحاول إخراج روسيا من جميع الصيغ الدولية الحالية للتعاون في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20210911/سفير-روسيا-في-واشنطن-يقترح-على-الولايات-المتحدة-إحياء-الحوار-حول-مكافحة-الإرهاب-1050114294.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699023_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9b4998c6a2b15291e52d0911f2e3e67d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: موسكو لن تفرض نفسها على واشنطن كحليف في مكافحة الإرهاب
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد آفاق لاستئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.
وقال
سيرومولوتوف، في إحاطة إعلامية: "واشنطن، وانطلاقا من محتوى استراتيجيتها للأمن القومي الأمريكي، الذي تم تحديثه مؤخرا، تعتزم التعاون في مكافحة الإرهاب بشكل انتقائي للغاية، فقط مع أولئك الذين تعتبرهم ضروريين".
وأضاف "هذا النهج يقلل بشكل كبير من احتمالات استئناف التعاون في مكافحة الإرهاب"، لذلك فإن مثل هذه الآفاق ليست واضحة بعد.
11 سبتمبر 2021, 14:33 GMT
وتابع "نذكر مرة أخرى، أن حوارنا مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تم تحت رعاية وزارتي الخارجية في البلدين، في الفترة 2018 – 2019، أثبت أهميته وفائدته".
وأردف "ولكن تحت ذرائع واهية، توقف الجانب الأمريكي، وكان ذلك قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الخاصة
".
وأوضح "من جانبنا، نحن مقتنعون بأهمية التعاون العملي في مثل هذا الموضوع الحساس للأمن العالمي، مع مجموعة واسعة من الشركاء المهتمين والمؤثرين، بغض النظر عن الوضع الجيوسياسي. لكننا لن نفرض أنفسنا كحليف موثوق به في مكافحة الإرهاب".
وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة
أوقفت جميع الاتصالات الثنائية حول مكافحة الإرهاب الدولي وتحاول إخراج روسيا من جميع الصيغ الدولية الحالية للتعاون في هذا المجال.