https://sputnikarabic.ae/20221228/الدولة-رقم-8-عالميا-في-الإنفاق-الدفاعي-كم-تنفق-كوريا-الجنوبية-على-جيشها؟-1071704508.html
الدولة رقم 8 عالميا في الإنفاق الدفاعي... كم تنفق كوريا الجنوبية على جيشها؟
الدولة رقم 8 عالميا في الإنفاق الدفاعي... كم تنفق كوريا الجنوبية على جيشها؟
تصنف كوريا الجنوبية ضمن أكثر 8 دول إنفاق على جيشها في 2022، ومع ذلك أعلنت نيتها زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الخمس المقبلة. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:39+0000
2022-12-28T15:39+0000
2022-12-28T15:39+0000
رصد عسكري
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وتقدر ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية بـ 46.3 مليار دولار وتحتل المرتبة الثامنة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة تصل إلى 261 مليار دولار خلال 5 سنوات لتعزيز نظامها الدفاعي الذي يعتمد على 3 محاور تشمل الضربات الوقائية وأنظمة الدفاع الصاروخي والأسلحة التي يمكن استخدامها لتنفيذ ضربات انتقامية ضد العدو.وتوترت الأوضاع بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية بعدما أرسلت بيونغ يانغ طائرات مسيرة إلى داخل حدود البلاد.يذكر أن جيش كوريا الجنوبية يصنف في المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.
https://sputnikarabic.ae/20221228/كوريا-الجنوبية-تتعهد-بزيادة-كبيرة-في-إنفاقها-الدفاعي-خلال-السنوات-المقبلة-1071698292.html
https://sputnikarabic.ae/20221228/حكومة-كوريا-الجنوبية-تأمر-الجيش-بتعزيز-اليقظة-ضد-تسلل-الطائرات-المسيرة-الكورية-الشمالية-1071701611.html
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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
الدولة رقم 8 عالميا في الإنفاق الدفاعي... كم تنفق كوريا الجنوبية على جيشها؟
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تصنف كوريا الجنوبية ضمن أكثر 8 دول إنفاق على جيشها في 2022، ومع ذلك أعلنت نيتها زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتقدر ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية بـ 46.3 مليار دولار وتحتل المرتبة الثامنة عالميا، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي
بقيمة تصل إلى 261 مليار دولار خلال 5 سنوات لتعزيز نظامها الدفاعي الذي يعتمد على 3 محاور تشمل الضربات الوقائية وأنظمة الدفاع الصاروخي والأسلحة التي يمكن استخدامها لتنفيذ ضربات انتقامية ضد العدو.
وتوترت الأوضاع بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية بعدما أرسلت بيونغ يانغ طائرات مسيرة
إلى داخل حدود البلاد.
يذكر أن جيش كوريا الجنوبية يصنف في المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.