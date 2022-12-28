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https://sputnikarabic.ae/20221228/الدولة-رقم-8-عالميا-في-الإنفاق-الدفاعي-كم-تنفق-كوريا-الجنوبية-على-جيشها؟-1071704508.html
الدولة رقم 8 عالميا في الإنفاق الدفاعي... كم تنفق كوريا الجنوبية على جيشها؟
الدولة رقم 8 عالميا في الإنفاق الدفاعي... كم تنفق كوريا الجنوبية على جيشها؟
تصنف كوريا الجنوبية ضمن أكثر 8 دول إنفاق على جيشها في 2022، ومع ذلك أعلنت نيتها زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الخمس المقبلة. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:39+0000
2022-12-28T15:39+0000
رصد عسكري
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وتقدر ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية بـ 46.3 مليار دولار وتحتل المرتبة الثامنة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة تصل إلى 261 مليار دولار خلال 5 سنوات لتعزيز نظامها الدفاعي الذي يعتمد على 3 محاور تشمل الضربات الوقائية وأنظمة الدفاع الصاروخي والأسلحة التي يمكن استخدامها لتنفيذ ضربات انتقامية ضد العدو.وتوترت الأوضاع بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية بعدما أرسلت بيونغ يانغ طائرات مسيرة إلى داخل حدود البلاد.يذكر أن جيش كوريا الجنوبية يصنف في المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.
https://sputnikarabic.ae/20221228/كوريا-الجنوبية-تتعهد-بزيادة-كبيرة-في-إنفاقها-الدفاعي-خلال-السنوات-المقبلة-1071698292.html
https://sputnikarabic.ae/20221228/حكومة-كوريا-الجنوبية-تأمر-الجيش-بتعزيز-اليقظة-ضد-تسلل-الطائرات-المسيرة-الكورية-الشمالية-1071701611.html
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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

الدولة رقم 8 عالميا في الإنفاق الدفاعي... كم تنفق كوريا الجنوبية على جيشها؟

15:39 GMT 28.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonعلم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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تصنف كوريا الجنوبية ضمن أكثر 8 دول إنفاق على جيشها في 2022، ومع ذلك أعلنت نيتها زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتقدر ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية بـ 46.3 مليار دولار وتحتل المرتبة الثامنة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة
12:42 GMT
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة تصل إلى 261 مليار دولار خلال 5 سنوات لتعزيز نظامها الدفاعي الذي يعتمد على 3 محاور تشمل الضربات الوقائية وأنظمة الدفاع الصاروخي والأسلحة التي يمكن استخدامها لتنفيذ ضربات انتقامية ضد العدو.
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
حكومة كوريا الجنوبية تأمر الجيش بتعزيز اليقظة ضد تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية
14:10 GMT
وتوترت الأوضاع بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية بعدما أرسلت بيونغ يانغ طائرات مسيرة إلى داخل حدود البلاد.
يذكر أن جيش كوريا الجنوبية يصنف في المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.
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ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
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