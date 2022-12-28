https://sputnikarabic.ae/20221228/الكرملين-بوتين-لم-يتشاور-مع-أوبك--قبل-إصدار-التدابير-المتعلقة-بشأن-وضع-حد-لسعر-النفط-الروسي-1071691692.html

الكرملين: لا توجد حتى الآن خطة سلام لأوكرانيا

الكرملين: لا توجد حتى الآن خطة سلام لأوكرانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام لأوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T10:15+0000

2022-12-28T10:15+0000

2022-12-28T10:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

دميتري بيسكوف

قطاع الطاقة

توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي لإعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في شباط/فبراير: "حتى الآن لا توجد "خطة سلام" لأوكرانيا، فلنبدأ بهذا. مرة أخرى، لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع الأراضي الروسية، ومع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، ولا توجد خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار، ولا يمكن أن نسميها "سلمية".وبشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصادقة على مرسوم حظر توريد النفط للدول، التي فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي، قال بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة "أوبك+" قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي.وأشار إلى أنه "لا توجد اتصالات مباشرة مع أوبك + بشأن هذا الموضوع".وأشار بيسكوف إلى أن السلطات الروسية بتحليل الوضع في حال فرض الغرب "سقفاً" على أسعار الغاز، فمن السابق لأوانه الحديث عن خطوات أخرى "سوق الغاز له تفاصيله الخاصة. يتم تحليل الوضع. علاوة على ذلك، بالطبع، بعد اكتمال التحليل، سيتم بالفعل صياغة بعض الخطوات الأخرى. من السابق لأوانه الحديث عن هذا في الوقت الحالي".هذا وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددًا في العقود.

https://sputnikarabic.ae/20221227/بوتين-يصدر-مرسوما-بشأن-التدابير-الخاصة-على-خلفية-تحديد-بعض-الدول-سقفا-لسعر-النفط-الروسي-1071668809.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, دميتري بيسكوف, قطاع الطاقة, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)