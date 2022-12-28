https://sputnikarabic.ae/20221228/بابا-الفاتيكان-يدعو-للصلاة-من-أجل-البابا-السابق-بنديكتوس-لأنه-مريض-جدا-1071690076.html

بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل البابا السابق بنديكتوس لأنه "مريض جدا"

بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل البابا السابق بنديكتوس لأنه "مريض جدا"

قال البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، إن صحة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر (95 عاما)، تدهورت بشكل مطرد وهو"مريض للغاية"، لافتا إلى أنه يصلي من أجله. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

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قال البابا أمام الجمهور، "أود أن أطلب منكم جميعا أن تصلوا صلاة خاصة من أجل البابا الفخري بنديكتوس، لأنه مريض جدًا، وتطلبوا من الرب مواساته ودعمه".وكان سلف البابا فرنسيس، بنديكتوس السادس عشر قد استقال عام 2013 بسبب تدهور صحته ويعيش الآن في الفاتيكان.يذكر أن البابا فرنسيس (86 عاما) قد كشف في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنه وقع خطاب استقالة قبل 10 سنوات، إذا ما منعته مشاكل صحية من القيام بواجباته.وأضاف لصحيفة "ABC" الإسبانية "لقد وقعت على الاستقالة وقلت "في حال تعرضي لوعكة صحية أو ما شابه فهذه استقالتي. أعهد بها لكم".يعاني البابا فرانسيس من مشاكل في الركبة غير قابلة للمعالجة بالجراحة أرغمته على استخدام كرسي نقال في الأشهر الأخيرة.واضطر إلى إلغاء أو تقليص أنشطته العام الماضي بسبب الألم، وأقر في مقابلة في يوليو/ تموز بأن عليه الحد من نشاطاته.وقال "أعتقد أنه في سني ومع هذه المشكلة يجب أن أنتبه قليلاً لأتمكن من خدمة الكنيسة. أو على العكس أن أفكر في إمكانية التنحي".

https://sputnikarabic.ae/20221218/البابا-فرنسيس-يكشف-أن-استقالته-جاهزة-منذ-2013-تحسبا-لتدهور-صحته-1071314458.html

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