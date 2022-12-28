https://sputnikarabic.ae/20221228/بعد-تحذير-وزير-الدفاع-من-استنفاد-مخزون-الأسلحة-ما-هي-قدرات-الجيش-الإيطالي-1071693525.html
وزير الدفاع يحذر من استنفاد مخزون الأسلحة... ما هي قدرات الجيش الإيطالي؟
وزير الدفاع يحذر من استنفاد مخزون الأسلحة... ما هي قدرات الجيش الإيطالي؟
يصنف الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 جيشا في العالم في 2022، ويمثل ثالث أقوى جيش في القارة الأوروبية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T11:14+0000
2022-12-28T11:14+0000
2022-12-28T11:14+0000
رصد عسكري
إيطاليا
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تمثل إيطاليا أحد جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويحتل جيشها المرتبة رقم 4 بين أقوى جيوش الحلف، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.يمتلك الجيش الإيطالي 297 ألف جندي بينهم 170 ألفا قوات عاملة و20 ألفا قوات احتياطية و107 آلاف يمثلون قوات شبه عسكرية.تضم القوات الجوية الإيطالية 862 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 13 عالميا، وتشمل:وتضم القوات البرية الإيطالية:ويصنف الأسطول الحربي الإيطالي في المرتبة رقم 15 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم 184 وحدة بحرية بينها حاملتي طائرات و4 مدمرات و13 فرقاطة و8 غواصات و21 سفينة دورية و10 كاسحات ألغام بحرية.وتتجاوز ميزانية الدفاع الإيطالية 29.1 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 12 عالميا.وحذر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، من استنفاد مخزون الأسلحة في بلاده بسبب إرسالها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الصواريخ ليست سلعة يتم بيعها في المحال التجارية وأن إنتاجها يستغرق وقتا طويلا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/إيطاليا-وإسبانيا-ترسلان-10-مقاتلات-إلى-رومانيا-للقيام-بدوريات-مشتركة-1070554874.html
https://sputnikarabic.ae/20221228/وزير-الدفاع-الإيطالي-الصواريخ-لأوكرانيا-لا-تباع-في-السوبر-ماركت-1071681456.html
إيطاليا
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إيطاليا
وزير الدفاع يحذر من استنفاد مخزون الأسلحة... ما هي قدرات الجيش الإيطالي؟
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يصنف الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 جيشا في العالم في 2022، ويمثل ثالث أقوى جيش في القارة الأوروبية.
تمثل إيطاليا أحد جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويحتل جيشها المرتبة رقم 4 بين أقوى جيوش الحلف، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
يمتلك الجيش الإيطالي 297 ألف جندي بينهم 170 ألفا قوات عاملة و20 ألفا قوات احتياطية و107 آلاف يمثلون قوات شبه عسكرية.
تضم القوات الجوية الإيطالية
862 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 13 عالميا، وتشمل:
92 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
10 طائرات تزود بالوقود في الجو.
396 مروحية بينها 59 مروحية هجومية.
وتضم القوات البرية الإيطالية:
ويصنف الأسطول الحربي الإيطالي في المرتبة رقم 15 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم 184 وحدة بحرية بينها حاملتي طائرات و4 مدمرات و13 فرقاطة و8 غواصات و21 سفينة دورية و10 كاسحات ألغام بحرية.
وتتجاوز ميزانية الدفاع الإيطالية
29.1 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 12 عالميا.
وحذر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، من استنفاد مخزون الأسلحة
في بلاده بسبب إرسالها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الصواريخ ليست سلعة يتم بيعها في المحال التجارية وأن إنتاجها يستغرق وقتا طويلا.