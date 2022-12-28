https://sputnikarabic.ae/20221228/تأثير-حكومة-نتنياهو-في-الداخل-الإسرائيلي-والفلسطيني-وعلاقتها-بالخارج-1071705372.html
تأثير حكومة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي والفلسطيني وعلاقتها بالخارج
تأثير حكومة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي والفلسطيني وعلاقتها بالخارج
حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وصفت بأنها الأكثر خطرا وتطرفا، لأنها تضم أعضاء "عنصريين مناهضين للعرب وسياسيين أدينوا بارتكاب جرائم". 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T16:23+0000
2022-12-28T16:23+0000
2022-12-28T16:23+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
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تأثير حكومة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي والفلسطيني وعلاقتها بالخارج
تأثير حكومة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي والفلسطيني وعلاقتها بالخارج
نتنياهو يعود إلى السلطة بعد 18 شهراً في المعارضة ليترأس حكومة وصفت بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة اليهودية".ويظهر تطرف الحكومة من خلال تحالف نتنياهو مع تجمع الصهيونية الدينية المتطرف الذي أصبح ثالث أكبر مجموعة في الكنيست، وثاني أكبر مجموعة في ائتلاف نتنياهو، ما دفع قادتها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الهامش إلى التيار الرئيسي.يأتي ذلك في الوقت الذي جرت فيها مصالحة فلسطينية جديدة برعاية جزائرية تسعى إلى لم الشمل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مع حكومة توحد بين غزة والضفة الغربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي امتد لأكثر من ستة عشر عاما .حول هذا الموضوع، قال عبدالله عبدالله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، في حديثه مع "سبوتنيك":وأضاف عبدالله أن "هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل التي يعلن رئيس الحكومة أنه شكل حكومته دون أن يقدم أسماءها، والأسماء التي تم التوافق عليها في هذه الحكومة تواجه تهم فساد ولذلك غيروا القانون لإعطاء صلاحيات أوسع لوزير المالية والمسؤول عن تطوير النقب والجليل لوجود أغلبية عربية وبالتالي يريدون تنفيذ هدفهم بزيادة الوجود الإسرائيلي وأيضا غيروا القانون لبن غفير حتى يضم إليه حرس الحدود والإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية".وتابع: "كل هذه التغييرات غير المسبوقة تجعلها ليست حكومة سلام وهم علنا بالفعل يقولون إنهم ضد حل الدولتين وضد السلام مع الفلسطينيين وضد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وبالتالي سنواجه المزيد من الصعوبات ولا يكفي مواقف العالم اللفظية فقط والمفروض اتخاذ إجراءات عملية في مواجهة هذه الحكومة حتى لا تتمادى في انتهاكاتها للحقوق الفلسطينيية ولعدم زيادة التوتر والعنف في المنطقة".واعتبر أن "الأوضاع في الأراضي المحتلة أمام مرحلة جديدة في كل الملفات التي تشرف عليها الحكومة الإسرائيلية، وذلك من خلال استغلال ظروف نتنياهو الذي يغرق في ملفات قضائية ومستعد لإعطاء اليمين المتطرف ما يشاء ليحصل على دعمه من أجل الإفلات من العقاب".وقال زحالقة إن إسرائيل في نظام ائتلافي لا يحظى بشعبية في الشارع، لكن كتلة اليمين بالمجمل تحظى بالأغلبية.إعداد وتقديم عبد الله حميد وأحمد أحمد.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لقاء سبوتنيك, аудио
تأثير حكومة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي والفلسطيني وعلاقتها بالخارج
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حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وصفت بأنها الأكثر خطرا وتطرفا، لأنها تضم أعضاء "عنصريين مناهضين للعرب وسياسيين أدينوا بارتكاب جرائم".
نتنياهو يعود إلى السلطة بعد 18 شهراً في المعارضة ليترأس حكومة وصفت بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة اليهودية".
ويظهر تطرف الحكومة من خلال تحالف نتنياهو مع تجمع الصهيونية الدينية المتطرف الذي أصبح ثالث أكبر مجموعة في الكنيست، وثاني أكبر مجموعة في ائتلاف نتنياهو، ما دفع قادتها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الهامش إلى التيار الرئيسي.
يأتي ذلك في الوقت الذي جرت فيها مصالحة فلسطينية جديدة برعاية جزائرية تسعى إلى لم الشمل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مع حكومة توحد بين غزة والضفة الغربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي امتد لأكثر من ستة عشر عاما .
حول هذا الموضوع، قال عبدالله عبدالله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، في حديثه مع "سبوتنيك":
"إن هذه أول حكومة بهذه التوجهات؛ صحيح أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة احتلالية وتعمل على إحلال نفسها محل الفلسطينيية لكن هذه الحكومة تختلف في أنه حتى القوانين الإسرائيلية تم تغييرها ليستوعبوا مطالب أعضاء هذه الحكومة العنصرية التي تنفي الوجود الفلسطيني وأمته وتريد ألا ترى فلسطينيا في هذه الأرض".
وأضاف عبدالله أن "هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل التي يعلن رئيس الحكومة أنه شكل حكومته دون أن يقدم أسماءها، والأسماء التي تم التوافق عليها في هذه الحكومة تواجه تهم فساد ولذلك غيروا القانون لإعطاء صلاحيات أوسع لوزير المالية والمسؤول عن تطوير النقب والجليل لوجود أغلبية عربية وبالتالي يريدون تنفيذ هدفهم بزيادة الوجود الإسرائيلي وأيضا غيروا القانون لبن غفير حتى يضم إليه حرس الحدود والإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وتابع: "كل هذه التغييرات غير المسبوقة تجعلها ليست حكومة سلام وهم علنا بالفعل يقولون إنهم ضد حل الدولتين وضد السلام مع الفلسطينيين وضد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وبالتالي سنواجه المزيد من الصعوبات ولا يكفي مواقف العالم اللفظية فقط والمفروض اتخاذ إجراءات عملية في مواجهة هذه الحكومة حتى لا تتمادى في انتهاكاتها للحقوق الفلسطينيية ولعدم زيادة التوتر والعنف في المنطقة".
من جانبه، وفي لقائه مع "سبوتنيك"، أكد رئيس حزب التجمع الوطني السابق وعضو الكنيست الأسبق، جمال زحالقة، أن حكومة بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل في ظل تشكيلتها التي تتكون من أحزاب يمينية أشد تطرفا.
واعتبر أن "الأوضاع في الأراضي المحتلة أمام مرحلة جديدة في كل الملفات التي تشرف عليها الحكومة الإسرائيلية، وذلك من خلال استغلال ظروف نتنياهو الذي يغرق في ملفات قضائية ومستعد لإعطاء اليمين المتطرف ما يشاء ليحصل على دعمه من أجل الإفلات من العقاب".
وقال زحالقة إن إسرائيل في نظام ائتلافي لا يحظى بشعبية في الشارع، لكن كتلة اليمين بالمجمل تحظى بالأغلبية.
إعداد وتقديم عبد الله حميد وأحمد أحمد.