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تركيا تعلن اعتقال خلية من "حزب العمال الكردستاني" كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية
تركيا تعلن اعتقال خلية من "حزب العمال الكردستاني" كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، اعتقال خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية، وذلك في وقت تتصاعد فيه العمليات الأمنية... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:36+0000
2022-12-28T15:36+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صوليو، إنه تم القبض على "خلية مكونة من 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" في ولاية وان، كانوا بصدد تنفيذ عملية إرهابية".وأضاف في مؤتمر صحفي بإسطنبول على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية أن السلطات الأمنية كانت تتعقب الخلية المذكورة منذ فترة طويلة.وتابع صوليو: "الأمن التركي بادر لإلقاء القبض على الإرهابيين الـ 5، بعد رصده تلقيهم تعليمات من منطقة "كلاراش" الإيرانية، بتنفيذ عملية إرهابية في تركيا".وأشار إلى أنه تم ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة لاسلكية، وهواتف، ومستندات رقمية وورقية ذات صلة بالتنظيم الإرهابي، مع أعضاء الخلية.وتشن تركيا عمليات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني وفصائل مسلحة تابعة له في كل من سوريا والعراق.وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، استهدف تفجير شارع الاستقلال الصاخب في إسطنبول وخلف ستة قتلى بينهم طفلان. وأصيب أكثر من 80 آخرين بالانفجار الذي اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني (تصنفه إرهابيا) بالوقوف خلفه فيما نفى الحزب تلك الاتهامات.
https://sputnikarabic.ae/20221227/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-12-مسلحا-من-الأكراد-بضربات-للجيش-شمالي-سوريا-1071651697.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن اعتقال خلية من "حزب العمال الكردستاني" كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية

15:36 GMT 28.12.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، اعتقال خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية، وذلك في وقت تتصاعد فيه العمليات الأمنية لأنقرة ضد معاقل التنظيم في سوريا والعراق.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صوليو، إنه تم القبض على "خلية مكونة من 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" في ولاية وان، كانوا بصدد تنفيذ عملية إرهابية".
وأضاف في مؤتمر صحفي بإسطنبول على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية أن السلطات الأمنية كانت تتعقب الخلية المذكورة منذ فترة طويلة.
وتابع صوليو: "الأمن التركي بادر لإلقاء القبض على الإرهابيين الـ 5، بعد رصده تلقيهم تعليمات من منطقة "كلاراش" الإيرانية، بتنفيذ عملية إرهابية في تركيا".
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أمس, 10:22 GMT
وأشار إلى أنه تم ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة لاسلكية، وهواتف، ومستندات رقمية وورقية ذات صلة بالتنظيم الإرهابي، مع أعضاء الخلية.
وتشن تركيا عمليات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني وفصائل مسلحة تابعة له في كل من سوريا والعراق.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، استهدف تفجير شارع الاستقلال الصاخب في إسطنبول وخلف ستة قتلى بينهم طفلان. وأصيب أكثر من 80 آخرين بالانفجار الذي اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني (تصنفه إرهابيا) بالوقوف خلفه فيما نفى الحزب تلك الاتهامات.
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