https://sputnikarabic.ae/20221228/تطوير-نظام-لتوصيل-الأدوية-بواسطة-مركبة-جوية-غير-مأهولة-للإسعافات-الأولية-1071683425.html
تطوير نظام لتوصيل الأدوية بواسطة مركبة جوية غير مأهولة للإسعافات الأولية
تطوير نظام لتوصيل الأدوية بواسطة مركبة جوية غير مأهولة للإسعافات الأولية
طوّر باحثون صينيون نظاما لتوصيل الأدوية بواسطة مركبات جوية غير مأهولة للإسعافات الأولية "يو فاست". 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T07:44+0000
2022-12-28T07:44+0000
2022-12-28T07:46+0000
علوم
تطوير
علاج
أدوية
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وتعتبر الإدارة السريعة للأدوية الرئيسية حاسمة لإنقاذ أرواح المرضى الذي يعانون من أمراض مفاجئة، بينما غالباً ما يؤدي النقل البطيئ لعلاجات الإسعافات الأولية والغياب المحتمل للأفراد المدربين لاستخدام الدواء إلى إصابات خطيرة قد تفُضي للموت.وبحسب مقالة دراسية نُشرت مؤخراً في مجلة "المواد المتقدمة"، فإن نظام الإسعافات الأولية الجديد يسمح بتقديم علاجات طارئة بوضع إبرة مجهرية عبر الجلد إلى المرضى، في ظروف عدم وجود أفراد الإسعاف، لتخفيف أعراضهم من خلال أداة طبية للإبرة المجهرية المؤثرة بالاتصال مع الجلد.وعرض باحثون من جامعة تشجيانغ عملية وسلامة نظام الإسعافات الأولية على خنزير مصاب بمرحلة متقدمة من سكر الدم من خلال إعطاء جلوكاجون بشكل أوتوماتيكي. ومن المتوقع أن تساعد "يوفاست" على تسهيل تطوير أجهزة مراقبة فسيولوجية قابلة للارتداء، وأنظمة رقابة وتحليل للصحة، وأساليب وأجهزة متقدمة لإعطاء الأدوية.
https://sputnikarabic.ae/20221102/طبيبة-تشرح-كيف-تساعد-أثناء-الإصابة-بنوبة-قلبية-قبل-وصول-الإسعاف-1069732730.html
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علوم, تطوير, علاج, أدوية
تطوير نظام لتوصيل الأدوية بواسطة مركبة جوية غير مأهولة للإسعافات الأولية
07:44 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 07:46 GMT 28.12.2022) تابعنا عبر
طوّر باحثون صينيون نظاما لتوصيل الأدوية بواسطة مركبات جوية غير مأهولة للإسعافات الأولية "يو فاست".
وتعتبر الإدارة السريعة للأدوية الرئيسية حاسمة لإنقاذ أرواح المرضى الذي يعانون من أمراض مفاجئة، بينما غالباً ما يؤدي النقل البطيئ لعلاجات الإسعافات الأولية والغياب المحتمل للأفراد المدربين لاستخدام الدواء إلى إصابات خطيرة قد تفُضي للموت.
وبحسب مقالة دراسية
نُشرت مؤخراً في مجلة "المواد المتقدمة"، فإن نظام الإسعافات الأولية الجديد يسمح بتقديم علاجات طارئة بوضع إبرة مجهرية عبر الجلد إلى المرضى، في ظروف عدم وجود أفراد الإسعاف، لتخفيف أعراضهم من خلال أداة طبية للإبرة المجهرية المؤثرة بالاتصال مع الجلد.
وعرض باحثون من جامعة تشجيانغ عملية وسلامة نظام الإسعافات الأولية على خنزير مصاب بمرحلة متقدمة من سكر الدم من خلال إعطاء جلوكاجون بشكل أوتوماتيكي. ومن المتوقع أن تساعد "يوفاست" على تسهيل تطوير أجهزة مراقبة فسيولوجية قابلة للارتداء، وأنظمة رقابة وتحليل للصحة، وأساليب وأجهزة متقدمة لإعطاء الأدوية.