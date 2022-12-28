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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221228/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1071681225.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T05:19+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:19 GMT 28.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:36 GMT 28.12.2022
وزير الدفاع الإيطالي: الصواريخ لأوكرانيا لا تباع في السوبر ماركت
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا يجب ألا تؤدي إلى استنفاد مخزون إيطاليا من الأسلحة.
وأشار كروسيتو إلى أن أوكرانيا تطلب الدعم "لمواجهة الهجمات الجوية على أهداف مدنية" منذ عدة أشهر. وأكد الوزير أن إيطاليا "بالطبع ستساعد" إذا "كانت هناك فرصة".
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:05 GMT
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