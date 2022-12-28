تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا يجب ألا تؤدي إلى استنفاد مخزون إيطاليا من الأسلحة.

وأشار كروسيتو إلى أن أوكرانيا تطلب الدعم "لمواجهة الهجمات الجوية على أهداف مدنية" منذ عدة أشهر. وأكد الوزير أن إيطاليا "بالطبع ستساعد" إذا "كانت هناك فرصة".