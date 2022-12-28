https://sputnikarabic.ae/20221228/تقرير-مبابي-يفكر-جديا-في-الانتقال-إلى-برشلونة-1071699088.html

تقرير: مبابي يفكر جديا في الانتقال إلى برشلونة

تقرير: مبابي يفكر جديا في الانتقال إلى برشلونة

أفادت صحيفة إسبانية، اليوم الأربعاء، بأن هناك مفاجأة كبرى تتعلق برغبة نادي "برشلونة" في التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق "باريس سان جيرمان". 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T13:05+0000

2022-12-28T13:05+0000

2022-12-28T13:05+0000

رياضة

نادي باريس سان جيرمان

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أخبار نادي ريال مدريد

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن "برشلونة يرغب في استغلال حالة مبابي الحالية، وأنه لا يمر بأفضل لحظاته بعد خسارته نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين".وأضافت أن خسارة مبابي أمام زميله في باريس ليونيل ميسي، يمكن أن تكون حاسمة، خاصة بعد الاتفاق مع ميسي، على تجديد عقده لموسم آخر".ووفقا للصحيفة، فإن "قرار سان جيرمان بتجديد عقد ميسي على الرغم من قيام زميله حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، بالسخرية من المهاجم الفرنسي، جعل مبابي يستشيط غضبا، بالإضافة إلى الاهتمام المحلوظ بميسي في مونديال قطر على حسابه".وأوضحت أنه "على الرغم من أن ريال مدريد كان الوجهة المفضلة للاعب، لكن برشلونة دخل على الطريق، خاصة بعد تصريحات مسؤولي ريال الغاضبة من مبابي، بعدما تراجع عن اتفاقه معهم الموسم الماضي، وتجديد عقده مع باريس".وتابعت الصحيفة "مبابي يدرك جيدا أن المستقبل بالكامل له في البرسا، خاصة بعد اعتزال أو رحيل روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 34 عاما".يذكر أن مبابي كان قد جدد عقده مع "باريس سان جيرمان"، خلال الصيف الماضي، على الرغم من رغبة ريال مدريد الشديدة في التوقيع معه.

https://sputnikarabic.ae/20220529/رئيس-ريال-مدريد-مبابي-أصبح-في-طي-النسيان-ولهذا-السبب-يتفوق-لاعبونا-على-الآخرين-1062833379.html

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رياضة, نادي باريس سان جيرمان, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد