https://sputnikarabic.ae/20221228/توقف-حركة-الطيران-في-مطار-في-إسطنبول-بعد-وقوع-انفجار-1071694960.html
توقف حركة الطيران في مطار بإسطنبول بعد وقوع انفجار
توقف حركة الطيران في مطار بإسطنبول بعد وقوع انفجار
توقفت حركة الطيران في مطار طصبيحة كوكجن" الدولي في إسطنبول، اليوم الأربعاء، بعد انفجار أنبوب غاز في المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T11:37+0000
2022-12-28T11:37+0000
2022-12-28T11:39+0000
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وذكرت قناة "خبر ترك تي في" أنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار صبيحة كوكجن بإسطنبول بسبب انفجار في خط أنابيب الغاز.وقال التلفزيون: "وقع انفجار في خط الغاز أثناء العمل في توزلا باسطنبول. وبعد ذلك تم تعليق الرحلات الجوية في مطار صبيحة كوكجن كإجراء احترازي".وبعد إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية، تم إرسال طائرات الهبوط إلى مطار اسطنبول الدولي، وفقا للقناة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
توقف حركة الطيران في مطار بإسطنبول بعد وقوع انفجار
11:37 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 28.12.2022) تابعنا عبر
توقفت حركة الطيران في مطار طصبيحة كوكجن" الدولي في إسطنبول، اليوم الأربعاء، بعد انفجار أنبوب غاز في المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت قناة "خبر ترك تي في" أنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار صبيحة كوكجن بإسطنبول بسبب انفجار في خط أنابيب الغاز.
وقال التلفزيون: "وقع انفجار في خط الغاز أثناء العمل في توزلا باسطنبول. وبعد ذلك تم تعليق الرحلات الجوية في مطار صبيحة كوكجن كإجراء احترازي".
وبعد إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية، تم إرسال طائرات الهبوط إلى مطار اسطنبول الدولي، وفقا للقناة.