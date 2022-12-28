https://sputnikarabic.ae/20221228/جاهزون-للصراع-ملك-الأردن-يحذر-من-خطوط-حمراء-في-القدس-مع-عودة-نتنياهو-إلى-السلطة-1071707379.html

"جاهزون للصراع"... ملك الأردن يحذر من "خطوط حمراء" في القدس مع عودة نتنياهو إلى السلطة

"جاهزون للصراع"... ملك الأردن يحذر من "خطوط حمراء" في القدس مع عودة نتنياهو إلى السلطة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه مستعد للصراع إذا تغير وضع الأماكن المقدسة في القدس حيث تستعد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T17:28+0000

2022-12-28T17:28+0000

2022-12-28T17:28+0000

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وأضاف الملك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" نشرتها مساء اليوم الأربعاء، أن هناك "قلقا" في بلاده بشأن أولئك الموجودين في إسرائيل الذين يحاولون الضغط من أجل تغييرات في وصاية الأردن على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة، محذرًا من أن لديه "خطوط حمراء".وقال: "إذا أرادوا الدخول في صراع معنا، فنحن مستعدون تماما (..) لدينا خطوط حمراء معينة... وإذا أرادوا تجاوزها، فسنتعامل مع ذلك".من المتوقع أن تكون الحكومة المقبلة للزعيم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات مثيرة للجدل كانت تعتبر ذات يوم على هامش السياسة الإسرائيلية المتطرفة.وقد تسبب ذلك في مخاوف بشأن احتمال تصعيد العنف الإسرائيلي الفلسطيني ومستقبل علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب وحلفائها الغربيين.كان هذا العام بالفعل الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين منذ ما يقرب من عقدين، مما أثار شبح انتفاضة فلسطينية جديدة ضد إسرائيل.قال الملك الأردني: "يجب أن نقلق من اندلاع (انتفاضة) قادمة". وإذا حدث ذلك، فهذا انهيار كامل للقانون والنظام ولن يستفيد منه لا الإسرائيليون ولا الفلسطينيون. أعتقد أن هناك الكثير من القلق من جانبنا جميعا في المنطقة، بما في ذلك أولئك الموجودون في إسرائيل الذين يقفون إلى جانبنا في هذه القضية، للتأكد من عدم حدوث ذلك".استولت إسرائيل على القدس الشرقية من الأردن في حرب عام 1967 لكنها وقعت معها معاهدة سلام عام 1994 اعترفت بموجبها رسميًا بالدور الخاص لعمان في الأماكن المقدسة بالمدينة. لكن العلاقة بين الاثنين كانت مضطربة منذ ذلك الحين، حيث يتهم الأردن إسرائيل بانتظام بانتهاك الاتفاق الذي منحه السيطرة على المواقع بما في ذلك المسجد الأقصى ومنع غير المسلمين من الصلاة هناك.كانت الملكية الأردنية الهاشمية هي الوصي على الأماكن المقدسة في القدس منذ عام 1924 وتعتبر نفسها ضامنًا للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في المدينة.وتشتد التوترات حول المجمع المعروف للمسلمين باسم الحرم الشريف، والذي يطلق عليه اليهود جبل الهيكل. يتضمن الموقع المسجد الأقصى، ثالث أقدس موقع في الإسلام. المنطقة هي أيضا أقدس موقع في اليهودية. غالبا ما يجادل السياسيون في اليمين الإسرائيلي بأنه يجب أن يكون لليهود أيضا الحق في الصلاة هناك.من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الحكومة الإسرائيلية المقبلة إيتمار بن غفير، الذي من المقرر أن يصبح وزير الأمن القومي ويتولى السيطرة على الشرطة، بما في ذلك إنفاذ القانون في الأماكن المقدسة في القدس.بن غفير له تاريخ طويل في التحريض على العنف ضد الفلسطينيين والعرب. وقد أدين بالتحريض على العنصرية ضد العرب ودعم الإرهاب ودعا صراحة إلى تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.وقال ملك الأردن حول آراء بن غفير: "لا أعتقد أن هؤلاء الأفراد يخضعون لمجهر أردني فقط. انهم تحت المجهر الدولي، هناك الكثير من الناس في إسرائيل قلقون جدا كذلك".ورفض أن يوضح كيف سيكون رد الأردن على التغييرات في وضع الأماكن المقدسة. وقال: "في نهاية المطاف، للشعب الإسرائيلي الحق في اختيار من يريد أن يقودهم... سنعمل مع أي شخص وكل شخص طالما أننا نستطيع أن نجمع الناس".من بين سكان الأردن البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، أكثر من نصفهم من أصل فلسطيني، بما في ذلك أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.كان الأردن ثاني دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر. لكن بعد انتظار دام عقودا، حققت إسرائيل انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا في عام 2020 من خلال الحصول على اعتراف من أربع دول عربية أخرى، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.وقال الملك الأردني إن اندماج إسرائيل في المنطقة "مهم للغاية" لكنه "لن يحدث ما لم يكن هناك مستقبل للفلسطينيين"، مشيرًا إلى الدعم الساحق الذي أبداه مشجعو كرة القدم العرب للفلسطينيين في مونديال قطر.وأضاف محذرا من المساس أيضا بالوجود المسيحي بالقدس أن "الكنائس في القدس تواجه تحديات من السياسات على الأرض، مما يتسبب في تعرض المجتمع المسيحي للضغط".وتابع عبد الله الثاني: "المسيحيون في الشرق الأوسط جزء من ماضينا وجزء من حاضرنا ويجب أن يكونوا جزءًا من مستقبلنا".

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