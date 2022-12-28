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https://sputnikarabic.ae/20221228/حافية-القدمين-تغضب-كاظم-الساهر-على-المسرح-فيديو-1071691172.html
"حافية القدمين" تغضب كاظم الساهر على المسرح... فيديو
"حافية القدمين" تغضب كاظم الساهر على المسرح... فيديو
وضعت إحدى المعجبات الفنان العراقي كاظم الساهر في موقف محرج بعد صعودها إلى المسرح أثتاء الغناء لالتقاء صورة تذكارية معه. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T10:17+0000
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نادي الفيديو
كاظم الساهر
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المعجبة، وهي تصعد إلى المسرح حافية القدمين وتتجه نحو النجم العراقي لالتقاط الصورة في حفله الذي أحياه في مدينة دبي الإماراتية، حين كان يؤدي أغنية "محبوبتي".يُعرف كاظم الساهر بعدم رفض التصوير، إلا أن المعجبة لم تكتفِ بصورة واحدة وأصرت على البقاء على المسرح، وهي تحمل هاتفها المحمول لأخذ أكثر من صورة ولربما تصوير مقطع فيديو مع النجم العراقي، الأمر الذي أثار استياءه وغضبه.
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نادي الفيديو, كاظم الساهر
نادي الفيديو, كاظم الساهر

"حافية القدمين" تغضب كاظم الساهر على المسرح... فيديو

10:17 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات "أمسيات خالدة" في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات أمسيات خالدة في معرض إكسبو دبي 2020، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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وضعت إحدى المعجبات الفنان العراقي كاظم الساهر في موقف محرج بعد صعودها إلى المسرح أثتاء الغناء لالتقاء صورة تذكارية معه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المعجبة، وهي تصعد إلى المسرح حافية القدمين وتتجه نحو النجم العراقي لالتقاط الصورة في حفله الذي أحياه في مدينة دبي الإماراتية، حين كان يؤدي أغنية "محبوبتي".
يُعرف كاظم الساهر بعدم رفض التصوير، إلا أن المعجبة لم تكتفِ بصورة واحدة وأصرت على البقاء على المسرح، وهي تحمل هاتفها المحمول لأخذ أكثر من صورة ولربما تصوير مقطع فيديو مع النجم العراقي، الأمر الذي أثار استياءه وغضبه.
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