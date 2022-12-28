https://sputnikarabic.ae/20221228/حافية-القدمين-تغضب-كاظم-الساهر-على-المسرح-فيديو-1071691172.html
"حافية القدمين" تغضب كاظم الساهر على المسرح... فيديو
"حافية القدمين" تغضب كاظم الساهر على المسرح... فيديو
وضعت إحدى المعجبات الفنان العراقي كاظم الساهر في موقف محرج بعد صعودها إلى المسرح أثتاء الغناء لالتقاء صورة تذكارية معه. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T10:17+0000
2022-12-28T10:17+0000
2022-12-28T10:17+0000
نادي الفيديو
كاظم الساهر
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المعجبة، وهي تصعد إلى المسرح حافية القدمين وتتجه نحو النجم العراقي لالتقاط الصورة في حفله الذي أحياه في مدينة دبي الإماراتية، حين كان يؤدي أغنية "محبوبتي".يُعرف كاظم الساهر بعدم رفض التصوير، إلا أن المعجبة لم تكتفِ بصورة واحدة وأصرت على البقاء على المسرح، وهي تحمل هاتفها المحمول لأخذ أكثر من صورة ولربما تصوير مقطع فيديو مع النجم العراقي، الأمر الذي أثار استياءه وغضبه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, كاظم الساهر
نادي الفيديو, كاظم الساهر
"حافية القدمين" تغضب كاظم الساهر على المسرح... فيديو
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وضعت إحدى المعجبات الفنان العراقي كاظم الساهر في موقف محرج بعد صعودها إلى المسرح أثتاء الغناء لالتقاء صورة تذكارية معه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المعجبة، وهي تصعد إلى المسرح حافية القدمين وتتجه نحو النجم العراقي لالتقاط الصورة في حفله الذي أحياه في مدينة دبي الإماراتية، حين كان يؤدي أغنية "محبوبتي".
يُعرف كاظم الساهر بعدم رفض التصوير، إلا أن المعجبة لم تكتفِ بصورة واحدة وأصرت على البقاء على المسرح، وهي تحمل هاتفها المحمول لأخذ أكثر من صورة ولربما تصوير مقطع فيديو مع النجم العراقي، الأمر الذي أثار استياءه وغضبه.