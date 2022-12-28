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https://sputnikarabic.ae/20221228/حدث-نادر-ثلوج-في-الكويت-والسعودية-1071684174.html
حدث نادر... ثلوج في الكويت والسعودية
حدث نادر... ثلوج في الكويت والسعودية
شهدت الكويت والمملكة العربية السعودية حدثا نادرا، تساقطا كثيفا للثلوج، متأثرة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T08:01+0000
2022-12-28T08:03+0000
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وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة للثلوج حيث غطت العديد من الطرقات في البلدين.ونشر صاحب حساب حمد لحدان المهندي، مقطعا مصورا متسائلا إن كان ذلك نتيجة تغير مناخي.ونشرت صاحبة حساب باسم شريفة المطيري، مقطعا مصورا قائلة: "مع منظر الثلج الممتع وهالجو الممطر نقول الله يسعد صاحب هالمقطع اللي شاركنا فيه واستمتعنا معاه بشوفة الثلج".وفي السعودية انتشرت مقاطع مصورة ترصد تساقط الثـلوج في جبل اللوز بمنطقة تبوك السعودية، في مشهد خلاب اكتسى فيه الجبل باللون الأبيض.ونشر حساب عدد من المواطنين وهم يرقصون الدحة على الثلج.
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حدث نادر... ثلوج في الكويت والسعودية

08:01 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 28.12.2022)
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabiancaسيارة تسير بالقرب من غابة فيزانوفا المغطاة بالثلوج في 11 يناير 2021 ، في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة على البحر المتوسط، بعد تساقط الثلوج بكثافة فوق جنوب أوروبا.
سيارة تسير بالقرب من غابة فيزانوفا المغطاة بالثلوج في 11 يناير 2021 ، في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة على البحر المتوسط، بعد تساقط الثلوج بكثافة فوق جنوب أوروبا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
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شهدت الكويت والمملكة العربية السعودية حدثا نادرا، تساقطا كثيفا للثلوج، متأثرة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة للثلوج حيث غطت العديد من الطرقات في البلدين.
ونشر صاحب حساب حمد لحدان المهندي، مقطعا مصورا متسائلا إن كان ذلك نتيجة تغير مناخي.
ونشرت صاحبة حساب باسم شريفة المطيري، مقطعا مصورا قائلة: "مع منظر الثلج الممتع وهالجو الممطر نقول الله يسعد صاحب هالمقطع اللي شاركنا فيه واستمتعنا معاه بشوفة الثلج".
وفي السعودية انتشرت مقاطع مصورة ترصد تساقط الثـلوج في جبل اللوز بمنطقة تبوك السعودية، في مشهد خلاب اكتسى فيه الجبل باللون الأبيض.
ونشر حساب عدد من المواطنين وهم يرقصون الدحة على الثلج.
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