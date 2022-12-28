حدث نادر... ثلوج في الكويت والسعودية
08:01 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 28.12.2022)
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabiancaسيارة تسير بالقرب من غابة فيزانوفا المغطاة بالثلوج في 11 يناير 2021 ، في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة على البحر المتوسط، بعد تساقط الثلوج بكثافة فوق جنوب أوروبا.
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
شهدت الكويت والمملكة العربية السعودية حدثا نادرا، تساقطا كثيفا للثلوج، متأثرة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة للثلوج حيث غطت العديد من الطرقات في البلدين.
ونشر صاحب حساب حمد لحدان المهندي، مقطعا مصورا متسائلا إن كان ذلك نتيجة تغير مناخي.
من يتخيل ان الشوارع بيضاء في الكويت .— حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 27, 2022
هل هو تغير مناخي ، ام ان الحالة حدثت سابقاً pic.twitter.com/j5AV6wxhXc
ونشرت صاحبة حساب باسم شريفة المطيري، مقطعا مصورا قائلة: "مع منظر الثلج الممتع وهالجو الممطر نقول الله يسعد صاحب هالمقطع اللي شاركنا فيه واستمتعنا معاه بشوفة الثلج".
مع منظر الثلج الممتع وهالجو الممطر نقول الله يسعد صاحب هالمقطع اللي شاركنا فيه واستمتعنا معاه بشوفة الثلج #ثلج_الكويت pic.twitter.com/JKFQl5utHH— 🇰🇼🇬🇧🕊 شريفة المطيري🕊🇬🇧🇰🇼 (@SHKALM1) December 27, 2022
وفي السعودية انتشرت مقاطع مصورة ترصد تساقط الثـلوج في جبل اللوز بمنطقة تبوك السعودية، في مشهد خلاب اكتسى فيه الجبل باللون الأبيض.
ثلوج #جبل_اللوز في #تبوك— اســأل تبــــــوك 📍 (@Ask__Tabuk) December 27, 2022
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ونشر حساب عدد من المواطنين وهم يرقصون الدحة على الثلج.
الدحة وسط الثلوج على جبل اللوز #تبوك pic.twitter.com/Wlg7VN7xjk— متـداول ♻️ (@mutadawall) December 27, 2022