https://sputnikarabic.ae/20221228/حكومة-كوريا-الجنوبية-تأمر-الجيش-بتعزيز-اليقظة-ضد-تسلل-الطائرات-المسيرة-الكورية-الشمالية-1071701611.html

حكومة كوريا الجنوبية تأمر الجيش بتعزيز اليقظة ضد تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية

حكومة كوريا الجنوبية تأمر الجيش بتعزيز اليقظة ضد تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية

أمر رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك-سو، اليوم الأربعاء، "المسؤولين العسكريين بتعزيز اليقظة ضد الطائرات الكورية الشمالية دون طيار وتعويض أوجه القصور التي... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T14:10+0000

2022-12-28T14:10+0000

2022-12-28T14:10+0000

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وقال هان، خلال زيارته إلى أحد ألوية الدفاع الجوي: "يجب على الجيش تعويض أوجه القصور، حتى يتمكن من حماية سلامة المواطنين ضد أي نوع من الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والمركبات الجوية الأخرى دون طيار، وتعزيز يقظته"، مضيفا أن "أي محاولة لتهديد السلام في شبه الجزيرة الكورية لن تنجح"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأوضح أن "اقتحام كوريا الشمالية الأخير يعد انتهاكا واضحا لاتفاقية 2018 بين الكوريتين والتي تحظر الأنشطة العدائية بالقرب من الحدود"، مضيفا أن "كوريا الشمالية أجرت العديد من تجارب الأسلحة هذا العام، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولكن محاولاتها لن تنجح".وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية،"اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفا: أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20221228/رئيس-كوريا-الجنوبية-يوجه-برد-انتقامي-ضد-أي-استفزازات-من-جانب-كوريا-الشمالية-1071684022.html

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