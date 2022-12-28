"حليب النمل" يثير موجة على مواقع التواصل
08:50 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 28.12.2022)
© AFP 2022 / CAITLIN M. CARLSONحشرات النمل
© AFP 2022 / CAITLIN M. CARLSON
أثارت تصريحات خبيرة علم الحشرات، الباحثة الكويتية جنان الحربي، التي قالت فيها، إن حليب النمل يعد واحدا من أحدث وأغرب الاكتشافات، مشيرة إلى أن العلماء أكدوا أن له قيمة غذائية عالية.
وذكرت الخبيرة أن هناك نوعا من "الحليب" يفرزه النمل في مرحلة العذراء وهي مرحلة الحضانة، هذا الحليب تستهلكه المستعمرة بالكامل ومهم لصحتها واستمراريتها.
د. جنان الحربي:— Gorgeous (@gorgeous4ew) December 23, 2022
حليب النمل له قيمة غذائية عالية للنمو يشابه صفات حليب الأم البشري. pic.twitter.com/3Og3rk00U4
مضيفة أن حليب النمل مشابه في الصفات العضوية لحليب الأم البشري المعروف بـ"الكولستروم" الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأجسام المضادة التي تحمي الطفل المولود من الأمراض لفترة بعد الولادة وتكسبه مناعة طبيعية مؤقتة، وللعلم حليب النمل الذي أطلق عليه العلماء "السائل الاجتماعي" مهم لنجاة المستعمرة، فنسبة نجاة الصغار والبالغين تفوق 90%، وفقاً لموقع "النشرة الدولية".
لتنهال موجة من التعليقات على مواقع التواصل في معظمها اتسمت بالسخرية، وعلق صاحب الحساب سائد السردي، قائلا: "حليب النمل حتى النمله صارت تنحلب".
حليب النمل حتى النمله صارت تنحلب | #سائد_السردي pic.twitter.com/Mk8xlKWnOU— سائد السردي _ Saed alsarde (@sa2ed_ff) December 24, 2022
وعلق صاحب حساب، علي بن أحمد، بصورة لرجل وهو يحلب نملة.
حليب النمل له قيمه غذائية— علي بن احمد (@f__y_1) December 24, 2022
انا 👇 pic.twitter.com/kPx2zz3y0F
هذا وكانت مجلات علمية قد كشفت في وقت سابق عن ظاهرة غريبة تم رصدها لدى ممالك النمل، حيث تنتج صغار النمل في فترة الحضانة مشروبا خاصا غنيا بالمغذيات وصفته المصادر العلمية بـ"الحليب"، الذي تستهلكه مملكة (مستعمرة) النمل بالكامل.
واكتشف العلماء أن خادرة النمل تنتج هذا السائل بكميات كبيرة خلال مرحلة معينة من تطورها في مملكة النمل، وهو عبارة عن مزيج من السوائل التي تتضمن بقايا جلد الخادرة مع الكثير من الإنزيمات التي تكسرها.
A study from @DanielKronauer's lab shows that a newly discovered “social fluid” appears to unite ant colonies across developmental stages into one superorganism. #RockefellerScience https://t.co/tnpL0QQZxe pic.twitter.com/77XHaqlzb6— Rockefeller University (@RockefellerUniv) November 30, 2022
ونقلت مجلة "sciencealert" العلمية عن عالم الأحياء بجامعة "روكفلر"، دانييل كروناور، قوله إنه "في الأيام القليلة الأولى بعد الفقس، تعتمد اليرقات على السائل تقريبا مثلما يعتمد المولود الجديد على الحليب".
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "nature" العلمية، فقد حدد الفريق أيضا وجود هرمونات ومواد منشطة عصبيًا في حليب الخادرة المكتشف، إلى جانب وجود الأحماض الأمينية والسكريات والفيتامينات.