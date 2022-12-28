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https://sputnikarabic.ae/20221228/حليب-النمل-يثير-موجة-على-مواقع-التواصل-1071687632.html
"حليب النمل" يثير موجة على مواقع التواصل
"حليب النمل" يثير موجة على مواقع التواصل
أثارت تصريحات خبيرة علم الحشرات، الباحثة الكويتية جنان الحربي، التي قالت فيها، إن حليب النمل يعد واحدا من أحدث وأغرب الاكتشافات، مشيرة إلى أن العلماء أكدوا أن... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T08:50+0000
2022-12-28T08:58+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت الخبيرة أن هناك نوعا من "الحليب" يفرزه النمل في مرحلة العذراء وهي مرحلة الحضانة، هذا الحليب تستهلكه المستعمرة بالكامل ومهم لصحتها واستمراريتها.مضيفة أن حليب النمل مشابه في الصفات العضوية لحليب الأم البشري المعروف بـ"الكولستروم" الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأجسام المضادة التي تحمي الطفل المولود من الأمراض لفترة بعد الولادة وتكسبه مناعة طبيعية مؤقتة، وللعلم حليب النمل الذي أطلق عليه العلماء "السائل الاجتماعي" مهم لنجاة المستعمرة، فنسبة نجاة الصغار والبالغين تفوق 90%، وفقاً لموقع "النشرة الدولية".لتنهال موجة من التعليقات على مواقع التواصل في معظمها اتسمت بالسخرية، وعلق صاحب الحساب سائد السردي، قائلا: "حليب النمل حتى النمله صارت تنحلب".وعلق صاحب حساب، علي بن أحمد، بصورة لرجل وهو يحلب نملة.هذا وكانت مجلات علمية قد كشفت في وقت سابق عن ظاهرة غريبة تم رصدها لدى ممالك النمل، حيث تنتج صغار النمل في فترة الحضانة مشروبا خاصا غنيا بالمغذيات وصفته المصادر العلمية بـ"الحليب"، الذي تستهلكه مملكة (مستعمرة) النمل بالكامل.واكتشف العلماء أن خادرة النمل تنتج هذا السائل بكميات كبيرة خلال مرحلة معينة من تطورها في مملكة النمل، وهو عبارة عن مزيج من السوائل التي تتضمن بقايا جلد الخادرة مع الكثير من الإنزيمات التي تكسرها.ونقلت مجلة "sciencealert" العلمية عن عالم الأحياء بجامعة "روكفلر"، دانييل كروناور، قوله إنه "في الأيام القليلة الأولى بعد الفقس، تعتمد اليرقات على السائل تقريبا مثلما يعتمد المولود الجديد على الحليب".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "nature" العلمية، فقد حدد الفريق أيضا وجود هرمونات ومواد منشطة عصبيًا في حليب الخادرة المكتشف، إلى جانب وجود الأحماض الأمينية والسكريات والفيتامينات.
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علوم
علوم

"حليب النمل" يثير موجة على مواقع التواصل

08:50 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 28.12.2022)
© AFP 2022 / CAITLIN M. CARLSONحشرات النمل
حشرات النمل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / CAITLIN M. CARLSON
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أثارت تصريحات خبيرة علم الحشرات، الباحثة الكويتية جنان الحربي، التي قالت فيها، إن حليب النمل يعد واحدا من أحدث وأغرب الاكتشافات، مشيرة إلى أن العلماء أكدوا أن له قيمة غذائية عالية.
وذكرت الخبيرة أن هناك نوعا من "الحليب" يفرزه النمل في مرحلة العذراء وهي مرحلة الحضانة، هذا الحليب تستهلكه المستعمرة بالكامل ومهم لصحتها واستمراريتها.
مضيفة أن حليب النمل مشابه في الصفات العضوية لحليب الأم البشري المعروف بـ"الكولستروم" الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأجسام المضادة التي تحمي الطفل المولود من الأمراض لفترة بعد الولادة وتكسبه مناعة طبيعية مؤقتة، وللعلم حليب النمل الذي أطلق عليه العلماء "السائل الاجتماعي" مهم لنجاة المستعمرة، فنسبة نجاة الصغار والبالغين تفوق 90%، وفقاً لموقع "النشرة الدولية".
لتنهال موجة من التعليقات على مواقع التواصل في معظمها اتسمت بالسخرية، وعلق صاحب الحساب سائد السردي، قائلا: "حليب النمل حتى النمله صارت تنحلب".
وعلق صاحب حساب، علي بن أحمد، بصورة لرجل وهو يحلب نملة.
هذا وكانت مجلات علمية قد كشفت في وقت سابق عن ظاهرة غريبة تم رصدها لدى ممالك النمل، حيث تنتج صغار النمل في فترة الحضانة مشروبا خاصا غنيا بالمغذيات وصفته المصادر العلمية بـ"الحليب"، الذي تستهلكه مملكة (مستعمرة) النمل بالكامل.
واكتشف العلماء أن خادرة النمل تنتج هذا السائل بكميات كبيرة خلال مرحلة معينة من تطورها في مملكة النمل، وهو عبارة عن مزيج من السوائل التي تتضمن بقايا جلد الخادرة مع الكثير من الإنزيمات التي تكسرها.
ونقلت مجلة "sciencealert" العلمية عن عالم الأحياء بجامعة "روكفلر"، دانييل كروناور، قوله إنه "في الأيام القليلة الأولى بعد الفقس، تعتمد اليرقات على السائل تقريبا مثلما يعتمد المولود الجديد على الحليب".
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "nature" العلمية، فقد حدد الفريق أيضا وجود هرمونات ومواد منشطة عصبيًا في حليب الخادرة المكتشف، إلى جانب وجود الأحماض الأمينية والسكريات والفيتامينات.
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