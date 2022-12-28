https://sputnikarabic.ae/20221228/خبيرة-اكتشاف-تركيا-احتياطات-جديدة-للغاز-في-البحر-الأسود-ليست-مثيرة-لاهتمام-المستثمرين-1071704879.html
خبيرة: اكتشاف تركيا احتياطات جديدة للغاز في البحر الأسود ليست مثيرة لاهتمام المستثمرين
خبيرة: اكتشاف تركيا احتياطات جديدة للغاز في البحر الأسود ليست مثيرة لاهتمام المستثمرين
أكدت المديرة الإقليمية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد حوكمة الموارد الطبيعية، لوري هايتايان، أن اكتشاف تركيا لاحتياطات جديدة من الغاز تحت البحر الأسود... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:57+0000
2022-12-28T15:57+0000
2022-12-28T16:15+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
قطاع الطاقة
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وقالت الخبيرة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن أهداف تركيا الأساسية تتمثل "في تطوير قطاع النفط والغاز لخفض فاتورتها لاستيراد الطاقة"، موضحة أنه وعلى الرغم من متابعة تركيا لأنشطتها في مجال استخراج الهيدروكاربونات بشكل نشيط نسبة لأزمة الطاقة العالمية، فإن البلاد "مهتمة أكثر بأن تصبح مركزًا تجاريًا للغاز، أما الغاز الطبيعي المحلي فسوف يتم تخصيصه لتلبية الاحتياجات الداخلية".وتطرقت الخبيرة إلى ملف إنشاء مركز تجاري للغاز في تركيا وإمكانية تعزيز روسيا لصادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه ليس من مصلحة روسيا أن تستثمر في المزيد من مشاريع أنابيب الغاز إلى الاتحاد الأوروبي مع مراعاة انخفاض طلب القارة على الغاز المتوقع في المستقبل.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الماضي، اكتشاف بلاده احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تقدر بـ58 مليار متر مكعب.وشدد الرئيس التركي على أن الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ستفتح الباب أمام اكتشافات مماثلة في الحقول الجيولوجية المجاورة بالمنطقة .
https://sputnikarabic.ae/20221218/أردوغان-يعتزم-مناقشة-خارطة-طريق-الغاز-مع-قادة-تركمانستان-وأذربيجان-1071340077.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, قطاع الطاقة
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, قطاع الطاقة
خبيرة: اكتشاف تركيا احتياطات جديدة للغاز في البحر الأسود ليست مثيرة لاهتمام المستثمرين
15:57 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 16:15 GMT 28.12.2022) تابعنا عبر
أكدت المديرة الإقليمية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد حوكمة الموارد الطبيعية، لوري هايتايان، أن اكتشاف تركيا لاحتياطات جديدة من الغاز تحت البحر الأسود لا تكفي لإحداث فرق كبير، كما أن البلاد لا تزال تتطلع لتصبح مركزًا إقليمياً للطاقة.
وقالت الخبيرة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن أهداف تركيا الأساسية تتمثل "في تطوير قطاع النفط والغاز لخفض فاتورتها لاستيراد الطاقة"، موضحة أنه وعلى الرغم من متابعة تركيا لأنشطتها في مجال استخراج الهيدروكاربونات بشكل نشيط نسبة لأزمة الطاقة العالمية، فإن البلاد "مهتمة أكثر بأن تصبح مركزًا تجاريًا للغاز، أما الغاز الطبيعي المحلي فسوف يتم تخصيصه لتلبية الاحتياجات الداخلية".
أما فيما يتعلق بتأثير الاحتياطات المقدرة بنحو 58 مليار متر مكعب على سوق الغاز الإقليمية، أكدت هايتايان أن الكميات التي تم الكشف عنها "ليست مثيرة للاهتمام بما يكفي للمستثمرين لوضع أموال طائلة في البنية التحتية المكلفة".
وتطرقت الخبيرة إلى ملف إنشاء مركز تجاري للغاز في تركيا وإمكانية تعزيز روسيا لصادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه ليس من مصلحة روسيا أن تستثمر في المزيد من مشاريع أنابيب الغاز إلى الاتحاد الأوروبي مع مراعاة انخفاض طلب القارة على الغاز المتوقع في المستقبل.
وأكدت أن روسيا " تبني استراتيجيتها الجديدة للطاقة بناءً على علاقاتها مع الأسواق الآسيوية وخاصة الصين والهند؛ لذلك ترغب روسيا في إنفاق الأموال على البنية التحتية المتجهة إلى الشرق بدلاً من أوروبا".
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الماضي، اكتشاف بلاده احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تقدر بـ58 مليار متر مكعب.
وشدد الرئيس التركي على أن الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ستفتح الباب أمام اكتشافات مماثلة في الحقول الجيولوجية المجاورة بالمنطقة .