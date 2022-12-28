https://sputnikarabic.ae/20221228/خبير-من-حق-روسيا-فرض-عقوبات-مضادة-والشعوب-الأوروبية-ستدفع-الثمن-غاليا--1071703794.html
خبير: من حق روسيا فرض عقوبات مضادة.. والشعوب الأوروبية ستدفع الثمن غاليا
خبير: من حق روسيا فرض عقوبات مضادة.. والشعوب الأوروبية ستدفع الثمن غاليا
نتناول في حلقة اليوم: فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية، بوتين يوقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته إلى الدول التي وضعت سقفا للأسعار، مئات... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:33+0000
2022-12-28T15:33+0000
2022-12-28T15:33+0000
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خبير: من حق روسيا فرض عقوبات مضادة..والشعوب الأوروبية ستدفع الثمن غاليا
خبير: من حق روسيا فرض عقوبات مضادة..والشعوب الأوروبية ستدفع الثمن غاليا
بوتين يوقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته إلى الدول التي وضعت سقفا للأسعارصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.وجاء في المرسوم أنه يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي.يقول الخبير الاقتصادي الدكتور شريف فياض، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:وأشار فياض إلى أنه إذا لم تتحرك الشعوب الأوروبية للضغط على حكوماتها لإعادة النظر في علاقتها بروسيا، وخاصة الاقتصادية، سيدفعون الثمن غاليا، وهم حاليا يدفعونه، وسيدفعونه أكثر.خبير: إيران وروسيا تسعيان لرفع مستوى العلاقات على مختلف المستويات بما في ذلك العسكريةكشفت إيران عن خطط لدخول منطقة التجارة الحرة بقيادة روسيا حيث تسارع التعاون بين طهران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ بداية عام 2022 فيما ستوقع إيران اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي في 18 كانون الثاني (يناير) 2023.حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامج "بلا قيود" الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور حكم أمهز، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
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خبير: من حق روسيا فرض عقوبات مضادة.. والشعوب الأوروبية ستدفع الثمن غاليا
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نتناول في حلقة اليوم: فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية، بوتين يوقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته إلى الدول التي وضعت سقفا للأسعار، مئات المرتزقة الأجانب يقاتلون إلى جانب نظام كييف برعاية حلف الناتو، ايران تكشف عن خطط لدخول منطقة التجارة الحرة بقيادة روسيا.
بوتين يوقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته إلى الدول التي وضعت سقفا للأسعار
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.
وجاء في المرسوم أنه يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور شريف فياض، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:
"في واقع الأمر، كل الإجراءات التي اتخذتها روسيا، خاصة بالنسبة لحظر توريد النفط والمنتجات النفطية، للدول التي فرضت عقوبات اقتصادية عليها، ومنها وضع سقف لأسعار النفط، هي إجراءات محقة من جانب روسيا، خاصة أنها من الدول الرئيسية المصدرة للنفط، إلى الغرب الأوروبي".
وأشار فياض إلى أنه إذا لم تتحرك الشعوب الأوروبية للضغط على حكوماتها لإعادة النظر في علاقتها بروسيا، وخاصة الاقتصادية، سيدفعون الثمن غاليا، وهم حاليا يدفعونه، وسيدفعونه أكثر.
خبير: إيران وروسيا تسعيان لرفع مستوى العلاقات على مختلف المستويات بما في ذلك العسكرية
كشفت إيران عن خطط لدخول منطقة التجارة الحرة بقيادة روسيا حيث تسارع التعاون بين طهران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ بداية عام 2022 فيما ستوقع إيران اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي في 18 كانون الثاني (يناير) 2023.
حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامج "بلا قيود" الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور حكم أمهز، قائلا:
"رفعت إيران شعار لا شرقية ولا غربية - جمهورية إسلامية، لذلك هناك تكثيف لمجالات التعاون وتوقيع الاتفاقيات المتبادلة بين إيران وحلفائها سواء روسيا أو الاتحاد الأوراسي أو غيرهم، لذلك وجدنا أن إيران تدخل في منظمة شنغهاي كعضو وهناك تحالفات ومشاركات على مستوى القمم الإقليمية واتصالات على المستوى السياسي لرفع مستوى التعاون إلى مراحل تصل إلى حدود التكامل بين الأطراف المعنية. هذه الاتفاقية ستكون استراتيجية تمتد إلى 25 عاما على غرار الاتفاقية الايرانية الصينية لذلك يمكن أن تكون هذه السنة سنة تكامل ما بين الاتحاد الروسي وإيران حيث يسعى الطرفان بشكل جدي لرفع مستوى العلاقات على مختلف المستويات بما في ذلك العسكرية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ...