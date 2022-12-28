https://sputnikarabic.ae/20221228/دول-ومدن-عربية-في-قائمة-الوجهات-السياحية-الأكثر-زيارة-حول-العالم-في-2022-1071689433.html
دول ومدن عربية في قائمة الوجهات السياحية الأكثر زيارة حول العالم في 2022
دول ومدن عربية في قائمة الوجهات السياحية الأكثر زيارة حول العالم في 2022
شهدت السياحة في السنوات الأخيرة عددا من التحديات مع تناقص اليد العاملة وزيادة معدلات التضخم حول العالم والمخاوف الاقتصادية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T09:38+0000
2022-12-28T09:38+0000
2022-12-28T09:38+0000
مجتمع
العالم
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إلا أن عام 2022 شهد نوعا من الانتعاش السياحي لتستفيد العديد من الدول والمدن من حركة السياح المتحمسين للسفر بعد فترة الحجر الصحي الذي تسبب به وباء "كورونا".ضم تصنيف وكالة Forward Keys للاقتصاد والسفر، 3 دول عربية في قائمة أفضل 20 وجهة سياحية أداءً في العالم هذا العام.فيما احتلت مدينة دبي المركز الثاني في الترتيب العالمي للمدن الأكثر زيارة، حيث سبقتها فقط العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما نشر موقع visitworld.واحتلت أمستردام المركز الثالث، ومدريد المركز الرابع، وروما المركز الخامس، وارتفعت لندن مرتبتين هذا العام لتصل إلى المرتبة السادسة ضمن المدن الأكثر زيارة هذا العام.كما قفزت ميونيخ وبرلين أيضاً في التصنيف، واحتلتا المركزين السابع والثامن على التوالي، وصعدت برشلونة درجة واحدة وصولاً إلى المركز التاسع.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دول ومدن عربية في قائمة الوجهات السياحية الأكثر زيارة حول العالم في 2022
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شهدت السياحة في السنوات الأخيرة عددا من التحديات مع تناقص اليد العاملة وزيادة معدلات التضخم حول العالم والمخاوف الاقتصادية.
إلا أن عام 2022 شهد نوعا من الانتعاش السياحي لتستفيد العديد من الدول والمدن من حركة السياح المتحمسين للسفر بعد فترة الحجر الصحي الذي تسبب به وباء "كورونا".
ضم تصنيف وكالة Forward Keys
للاقتصاد والسفر، 3 دول عربية في قائمة أفضل 20 وجهة سياحية أداءً في العالم هذا العام.
واحتلت مصر المرتبة التاسعة في الترتيب، والإمارات المرتبة الـ11، وقطر المركز الـ13.
فيما احتلت مدينة دبي المركز الثاني في الترتيب العالمي للمدن الأكثر زيارة، حيث سبقتها فقط العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما نشر
موقع visitworld.
واحتلت أمستردام المركز الثالث، ومدريد المركز الرابع، وروما المركز الخامس، وارتفعت لندن مرتبتين هذا العام لتصل إلى المرتبة السادسة ضمن المدن الأكثر زيارة هذا العام.
كما قفزت ميونيخ وبرلين أيضاً في التصنيف، واحتلتا المركزين السابع والثامن على التوالي، وصعدت برشلونة درجة واحدة وصولاً إلى المركز التاسع.