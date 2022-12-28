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https://sputnikarabic.ae/20221228/ذكاء-حوت-بيلوغا-يثير-تفاعلا-واسعا-على-مواقع-التواصل-1071702243.html
ذكاء حوت "بيلوغا" يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل
ذكاء حوت "بيلوغا" يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لحوت من نوع بيلوغا وهو يستعيد كرة كان يلعب بها بطريقة ذكية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
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وأظهر الحوت طريقة تنم عن ذكاء في استعادة كرة علقت على رصيف بركة السباحة.حيث كان يقوم بنفث الماء من فمه عليها من أجل أن تصطدم بالحائط المجاور لترتد إليه وهو ما حصل بالفعل، لتصبح على مسافة قريبة من الحوض، فيخرج ويلتقطها بفمه.وقد نال المقطع المصور الكثير من الإشادة والمديح من قبل متابعي مواقع التواصل.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ذكاء حوت "بيلوغا" يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

14:23 GMT 28.12.2022
© Photo / pixabay/mjimagesحوت بيلوغا أو الحوت الأبيض
حوت بيلوغا أو الحوت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Photo / pixabay/mjimages
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لحوت من نوع بيلوغا وهو يستعيد كرة كان يلعب بها بطريقة ذكية.
وأظهر الحوت طريقة تنم عن ذكاء في استعادة كرة علقت على رصيف بركة السباحة.
حيث كان يقوم بنفث الماء من فمه عليها من أجل أن تصطدم بالحائط المجاور لترتد إليه وهو ما حصل بالفعل، لتصبح على مسافة قريبة من الحوض، فيخرج ويلتقطها بفمه.
وقد نال المقطع المصور الكثير من الإشادة والمديح من قبل متابعي مواقع التواصل.
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