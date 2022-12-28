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https://sputnikarabic.ae/20221228/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-الرؤية-الإيرانية-لتدشين-حزب-الله-2-في-سوريا-تم-تعطيلها-1071680407.html
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الرؤية الإيرانية لتدشين "حزب الله 2" في سوريا تم تعطيلها
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الرؤية الإيرانية لتدشين "حزب الله 2" في سوريا تم تعطيلها
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أمس الثلاثاء، إن الرؤية الإيرانية لإقامة "حزب الله 2" في سوريا تم تعطيلها. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T02:39+0000
2022-12-28T02:39+0000
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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء أمس الثلاثاء، عن الجنرال كوخافي كلمة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أوضح من خلالها أن المعدل الحالي للجيش الإسرائيلي هو عملية أسبوعيا ضد الإيرانيين في أنحاء الشرق الأوسط.وأفاد الجنرال كوخافي بأن "الجانب الإيراني أراد نصب مئات الصواريخ من طراز أرض أرض وعشرات آلاف المقاتلين من المليشيات الشيعية في سوريا"، على حد قوله.وشدد رئيس هيئة الأركان على أن "الحرب بين الحروب" وهو المصطلح الذي يطلق على العمليات الإسرائيلية ضد إيران خارج أراضيها، قلصت من السلاح الإيراني الموجود في سوريا وكذلك تقليل عدد القواعد العسكرية الإيرانية الموجودة فيها أيضا، على حد زعمه.وأشار الجنرال أفيف كوخافي في كلمته المطولة بمعهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، إلى أنه "يجب رؤية إيران بصورة أشمل من تجاوز حدود المنطقة الجغرافية لها، فإلى جانب قدراتها النووية، فهي تقوم بتصدير الوكلاء والجيوش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتموضع عبر تدشين بنية تحتية على الحدود السورية الإيرانية" كما نقلت عنه الصحيفة العبرية.وأوضح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن مستوى جاهزية القوات الإسرائيلية للعمل في إيران قد تحسن بصورة كبيرة، والجيش الإسرائيلي أصبح جاهزا ومستعدا لصدور الأمر ضد المشروع النووي الإيراني في أي وقت.
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أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار العالم العربي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الرؤية الإيرانية لتدشين "حزب الله 2" في سوريا تم تعطيلها

02:39 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنياين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أمس الثلاثاء، إن الرؤية الإيرانية لإقامة "حزب الله 2" في سوريا تم تعطيلها.
ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء أمس الثلاثاء، عن الجنرال كوخافي كلمة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أوضح من خلالها أن المعدل الحالي للجيش الإسرائيلي هو عملية أسبوعيا ضد الإيرانيين في أنحاء الشرق الأوسط.
وأفاد الجنرال كوخافي بأن "الجانب الإيراني أراد نصب مئات الصواريخ من طراز أرض أرض وعشرات آلاف المقاتلين من المليشيات الشيعية في سوريا"، على حد قوله.
وشدد رئيس هيئة الأركان على أن "الحرب بين الحروب" وهو المصطلح الذي يطلق على العمليات الإسرائيلية ضد إيران خارج أراضيها، قلصت من السلاح الإيراني الموجود في سوريا وكذلك تقليل عدد القواعد العسكرية الإيرانية الموجودة فيها أيضا، على حد زعمه.
وأشار الجنرال أفيف كوخافي في كلمته المطولة بمعهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، إلى أنه "يجب رؤية إيران بصورة أشمل من تجاوز حدود المنطقة الجغرافية لها، فإلى جانب قدراتها النووية، فهي تقوم بتصدير الوكلاء والجيوش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتموضع عبر تدشين بنية تحتية على الحدود السورية الإيرانية" كما نقلت عنه الصحيفة العبرية.
وأوضح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن مستوى جاهزية القوات الإسرائيلية للعمل في إيران قد تحسن بصورة كبيرة، والجيش الإسرائيلي أصبح جاهزا ومستعدا لصدور الأمر ضد المشروع النووي الإيراني في أي وقت.
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