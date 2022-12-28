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https://sputnikarabic.ae/20221228/سبعيني-بريطاني-يتخرج-من-الجامعة-بعد-انقطاع-35-عاما-عن-التعليم-1071707040.html
سبعيني بريطاني يتخرج من الجامعة بعد انقطاع 35 عاما عن التعليم
سبعيني بريطاني يتخرج من الجامعة بعد انقطاع 35 عاما عن التعليم
حقق رجل بريطاني يبلغ من العمر 74 عاما إنجازا نادرا، حيث تخرج من الجامعة بدرجة استحقاق بعد انقطاع عن التعليم لمدة 35 عاما. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T17:17+0000
2022-12-28T17:17+0000
مجتمع
بريطانيا
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وقالت صحيفة "الغارديان" إن عودة المسن البريطاني جون ويشلر إلى التعليم العالي لم تكن خالية من العقبات، حيث إنه كان يخشى خوض امتحانات للمرة الأولى بعد 35 عاما من الانقطاع، خاصة وأن ذاكرته بطبيعة الحال لم تعد قوية كما كانت في فترة شبابه.يقول ويشلر إن "علينا اغتنام الفرص الإيجابية متى صادفناها في حياتنا، فالوقت يمر بسرعة كبيرة، خاصة على من تجاوزوا الستين، لذلك لو كنت طامحا لشيء، فركز على الهدف النهائي، وليس الصعوبات التي واجهتها في الماضي".أوضحت الصحيفة أن ويشلر بدأ دراسته في خريف عام 2021، بمساعدة من منحة من حكومة ويلز، بعدما كان آخر درس علوم له في عام 1964، وآخر محاضرة جغرافيا كانت عام 1969، فيما كان آخر اختبار خاضه عام 1987، أي قبل 35 عاما.كان ويلشر يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية عندما قرر العودة للدراسة الجامعية في الجامعة المفتوحة للحصول على درجة البكالوريوس، ودبلوم الدراسات العليا في التعليم ودبلومين آخرين، بعدها اجتاز دورة ماجستير في الديناميات البيئية وتغير المناخ في جامعة سوانسي.وأعرب ويشلر عن أمله في أن تلهم قصته الآخرين، وقال: "نلت نصيبي من العقبات وتغلبت عليها، فعلينا ألا نسمح لهذه العقبات بتقرير مصيرنا".
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سبعيني بريطاني يتخرج من الجامعة بعد انقطاع 35 عاما عن التعليم

17:17 GMT 28.12.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الانتقال إلى بنك الصور شجرة عيد الميلاد في ميدان ترافالغار في مدينة لندن، إنجلترا، ديسمبر/ كانون الاول 2018
 شجرة عيد الميلاد في ميدان ترافالغار في مدينة لندن، إنجلترا، ديسمبر/ كانون الاول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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حقق رجل بريطاني يبلغ من العمر 74 عاما إنجازا نادرا، حيث تخرج من الجامعة بدرجة استحقاق بعد انقطاع عن التعليم لمدة 35 عاما.
وقالت صحيفة "الغارديان" إن عودة المسن البريطاني جون ويشلر إلى التعليم العالي لم تكن خالية من العقبات، حيث إنه كان يخشى خوض امتحانات للمرة الأولى بعد 35 عاما من الانقطاع، خاصة وأن ذاكرته بطبيعة الحال لم تعد قوية كما كانت في فترة شبابه.
يقول ويشلر إن "علينا اغتنام الفرص الإيجابية متى صادفناها في حياتنا، فالوقت يمر بسرعة كبيرة، خاصة على من تجاوزوا الستين، لذلك لو كنت طامحا لشيء، فركز على الهدف النهائي، وليس الصعوبات التي واجهتها في الماضي".
أوضحت الصحيفة أن ويشلر بدأ دراسته في خريف عام 2021، بمساعدة من منحة من حكومة ويلز، بعدما كان آخر درس علوم له في عام 1964، وآخر محاضرة جغرافيا كانت عام 1969، فيما كان آخر اختبار خاضه عام 1987، أي قبل 35 عاما.
كان ويلشر يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية عندما قرر العودة للدراسة الجامعية في الجامعة المفتوحة للحصول على درجة البكالوريوس، ودبلوم الدراسات العليا في التعليم ودبلومين آخرين، بعدها اجتاز دورة ماجستير في الديناميات البيئية وتغير المناخ في جامعة سوانسي.
وأعرب ويشلر عن أمله في أن تلهم قصته الآخرين، وقال: "نلت نصيبي من العقبات وتغلبت عليها، فعلينا ألا نسمح لهذه العقبات بتقرير مصيرنا".
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