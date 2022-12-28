https://sputnikarabic.ae/20221228/سبعيني-بريطاني-يتخرج-من-الجامعة-بعد-انقطاع-35-عاما-عن-التعليم-1071707040.html

سبعيني بريطاني يتخرج من الجامعة بعد انقطاع 35 عاما عن التعليم

سبعيني بريطاني يتخرج من الجامعة بعد انقطاع 35 عاما عن التعليم

حقق رجل بريطاني يبلغ من العمر 74 عاما إنجازا نادرا، حيث تخرج من الجامعة بدرجة استحقاق بعد انقطاع عن التعليم لمدة 35 عاما. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T17:17+0000

2022-12-28T17:17+0000

2022-12-28T17:17+0000

مجتمع

بريطانيا

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وقالت صحيفة "الغارديان" إن عودة المسن البريطاني جون ويشلر إلى التعليم العالي لم تكن خالية من العقبات، حيث إنه كان يخشى خوض امتحانات للمرة الأولى بعد 35 عاما من الانقطاع، خاصة وأن ذاكرته بطبيعة الحال لم تعد قوية كما كانت في فترة شبابه.يقول ويشلر إن "علينا اغتنام الفرص الإيجابية متى صادفناها في حياتنا، فالوقت يمر بسرعة كبيرة، خاصة على من تجاوزوا الستين، لذلك لو كنت طامحا لشيء، فركز على الهدف النهائي، وليس الصعوبات التي واجهتها في الماضي".أوضحت الصحيفة أن ويشلر بدأ دراسته في خريف عام 2021، بمساعدة من منحة من حكومة ويلز، بعدما كان آخر درس علوم له في عام 1964، وآخر محاضرة جغرافيا كانت عام 1969، فيما كان آخر اختبار خاضه عام 1987، أي قبل 35 عاما.كان ويلشر يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية عندما قرر العودة للدراسة الجامعية في الجامعة المفتوحة للحصول على درجة البكالوريوس، ودبلوم الدراسات العليا في التعليم ودبلومين آخرين، بعدها اجتاز دورة ماجستير في الديناميات البيئية وتغير المناخ في جامعة سوانسي.وأعرب ويشلر عن أمله في أن تلهم قصته الآخرين، وقال: "نلت نصيبي من العقبات وتغلبت عليها، فعلينا ألا نسمح لهذه العقبات بتقرير مصيرنا".

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