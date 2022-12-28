https://sputnikarabic.ae/20221228/سلطان-عمان-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-إيران-1071693169.html
سلطان عمان يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران
سلطان عمان يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران
وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق لزيارة طهران، وذلك خلال لقائهما في مسقط. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T10:58+0000
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طهران - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".واستقبل سلطان عمان، وزير الخارجية الإيراني، في مسقط اليوم الأربعاء، وبحث معه العلاقات الثنائية.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "، بأن "وزير الخارجية قدم رسالة إلى سلطان عمان من الرئيس الإيراني"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن يلتقي عبد اللهيان مسؤولين عمانيين آخرين في هذه الزيارة".وكان عبداللهيان قد أكد أنه يحمل رسالة من رئيس بلاده إبراهيم رئيسي، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تعد مركزا للحوار الإقليمي حول مختلف القضايا، سواء فيما يتعلق بإيران أو الأزمات الإقليمية.ولفت إلى أن الأزمات في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا تحظى بالاهتمام في هذه المحادثات، مشددا على أن المسؤولين العمانيين لعبوا، دوما، دورا إيجابيا وبناء في تقريب وجهات نظر الطرفين خلال مفاوضات الاتفاق النووي والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20221228/عبداللهيان-المسؤولون-العمانيون-لعبوا-دورا-إيجابيا-في-تقريب-وجهات-النظر-بشأن-مفاوضات-الاتفاق-النووي-1071679982.html
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
سلطان عمان يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران
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وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق لزيارة طهران، وذلك خلال لقائهما في مسقط.
طهران - سبوتنيك
. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".
ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".
واستقبل سلطان عمان، وزير الخارجية الإيراني، في مسقط اليوم الأربعاء، وبحث معه العلاقات الثنائية.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "، بأن "وزير الخارجية قدم رسالة إلى سلطان عمان من الرئيس الإيراني"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن يلتقي عبد اللهيان مسؤولين عمانيين آخرين في هذه الزيارة".
وكان عبداللهيان قد أكد أنه يحمل رسالة من رئيس بلاده إبراهيم رئيسي
، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تعد مركزا للحوار الإقليمي حول مختلف القضايا، سواء فيما يتعلق بإيران أو الأزمات الإقليمية.
ولفت إلى أن الأزمات في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا تحظى بالاهتمام في هذه المحادثات، مشددا على أن المسؤولين العمانيين لعبوا، دوما، دورا إيجابيا وبناء في تقريب وجهات نظر الطرفين خلال مفاوضات الاتفاق النووي والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق.