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https://sputnikarabic.ae/20221228/شركة-ألعاب-يابانية-ترسل-أحد-منتجاتها-إلى-القمر-فيديو-1071698700.html
شركة ألعاب يابانية ترسل أحد منتجاتها إلى القمر... فيديو
شركة ألعاب يابانية ترسل أحد منتجاتها إلى القمر... فيديو
صممت شركة "تاكارا تومي" اليابانية مركبة فضائية كروية للسير على القمر تسمى "سورا كيو" (SORA-Q) لصالح وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا". 28.12.2022, سبوتنيك عربي
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وصممت الشركة اليابانية سابقا العديد من الألعاب المرتبطة بالطفولة مثل "المتحولون"، و"بي بليد"، حسب ما ذكرته صحيفة "النيو يوركر" اليوم لأربعاء.وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر، انطلقت "سورا كيو" على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، التي قفزت بأول مركبة هبوط تجارية على سطح القمر.وفي السنوات الأخيرة ، انضمت العديد من البلدان والشركات إلى سباق جديد للقمر، ليس بدافع العلم والمكانة الوطنية فحسب، بل أيضًا القدرة على جني الموارد القمرية.وتخطط ناسا لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر بعد نصف قرن؛ كما تريد الصين بناء قاعدة تعمل بالطاقة النووية على القمر.
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العالم, نادي الفيديو
العالم, نادي الفيديو

شركة ألعاب يابانية ترسل أحد منتجاتها إلى القمر... فيديو

12:59 GMT 28.12.2022
© Photo / unsplash/Jason Leungرجل آلي من إحدى شخصيات الأفلام الكرتونية
رجل آلي من إحدى شخصيات الأفلام الكرتونية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Photo / unsplash/Jason Leung
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صممت شركة "تاكارا تومي" اليابانية مركبة فضائية كروية للسير على القمر تسمى "سورا كيو" (SORA-Q) لصالح وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا".
وصممت الشركة اليابانية سابقا العديد من الألعاب المرتبطة بالطفولة مثل "المتحولون"، و"بي بليد"، حسب ما ذكرته صحيفة "النيو يوركر" اليوم لأربعاء.
وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر، انطلقت "سورا كيو" على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، التي قفزت بأول مركبة هبوط تجارية على سطح القمر.

وسيتم نقل "سورا كيو" أخرى على متن مركبة هبوط صغيرة تابعة لوكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" من المقرر أن تهبط في عام 2023 على القمر.

وفي السنوات الأخيرة ، انضمت العديد من البلدان والشركات إلى سباق جديد للقمر، ليس بدافع العلم والمكانة الوطنية فحسب، بل أيضًا القدرة على جني الموارد القمرية.
وتخطط ناسا لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر بعد نصف قرن؛ كما تريد الصين بناء قاعدة تعمل بالطاقة النووية على القمر.
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