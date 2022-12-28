https://sputnikarabic.ae/20221228/صحيفة-ألمانية-تتحدث-عن-أعمال-زيلينسكي-الدموية-في-دونباس-1071684399.html

صحيفة ألمانية تتحدث عن أعمال زيلينسكي الدموية في دونباس

صحيفة ألمانية تتحدث عن أعمال زيلينسكي الدموية في دونباس

أصبح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "شخصية دموية" أخرى ترعاها واشنطن لضمان الإرهاب والخلاف في منطقة أوروبا الشرقية، وفق صحيفة "جونغ فيلت" الألمانية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T08:09+0000

2022-12-28T08:09+0000

2022-12-28T08:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

قصف

فلاديمير زيلينسكي

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كتب الصحفي في الصحيفة الألمانية، أرنولد شيلزل، "يواصل زيلينسكي السياسة التي ينتهجها القوميون منذ عام 2014 - إنه يظهر موقفًا محتقرًا تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وبشكل دائم يقصف المناطق السكنية في دونباس بالمدفعية".وبحسب الصحفي، فإن الزعيم الأوكراني، الذي ينغمس في رغبات واشنطن، هو الذي خلق كل الظروف لبدء المواجهة مع روسيا.بالإضافة إلى ذلك، رد شيلزل سلبًا على مطالب كييف ترتيب "محكمة ضد موسكو" ، لأن مثل هذه التصريحات، كما أشار الصحفي، "تؤدي إلى التصعيد".هذا وطرحت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع فكرة عقد "قمة السلام" في فبراير. إنهم يرغبون في رؤية الأمم المتحدة كمنصة وأن يرى أمينها العام أنطونيو غوتيريش وسيطًا محتملا. علاوة على ذلك، أوضحوا في كييف، أنه لا يمكن دعوة روسيا للمفاوضات إلا بعد "المحكمة الدولية اللازمة".

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العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, فلاديمير زيلينسكي