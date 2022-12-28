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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221228/صحيفة-ألمانية-تتحدث-عن-أعمال-زيلينسكي-الدموية-في-دونباس-1071684399.html
صحيفة ألمانية تتحدث عن أعمال زيلينسكي الدموية في دونباس
صحيفة ألمانية تتحدث عن أعمال زيلينسكي الدموية في دونباس
أصبح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "شخصية دموية" أخرى ترعاها واشنطن لضمان الإرهاب والخلاف في منطقة أوروبا الشرقية، وفق صحيفة "جونغ فيلت" الألمانية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T08:09+0000
2022-12-28T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
قصف
فلاديمير زيلينسكي
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كتب الصحفي في الصحيفة الألمانية، أرنولد شيلزل، "يواصل زيلينسكي السياسة التي ينتهجها القوميون منذ عام 2014 - إنه يظهر موقفًا محتقرًا تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وبشكل دائم يقصف المناطق السكنية في دونباس بالمدفعية".وبحسب الصحفي، فإن الزعيم الأوكراني، الذي ينغمس في رغبات واشنطن، هو الذي خلق كل الظروف لبدء المواجهة مع روسيا.بالإضافة إلى ذلك، رد شيلزل سلبًا على مطالب كييف ترتيب "محكمة ضد موسكو" ، لأن مثل هذه التصريحات، كما أشار الصحفي، "تؤدي إلى التصعيد".هذا وطرحت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع فكرة عقد "قمة السلام" في فبراير. إنهم يرغبون في رؤية الأمم المتحدة كمنصة وأن يرى أمينها العام أنطونيو غوتيريش وسيطًا محتملا. علاوة على ذلك، أوضحوا في كييف، أنه لا يمكن دعوة روسيا للمفاوضات إلا بعد "المحكمة الدولية اللازمة".
https://sputnikarabic.ae/20221224/إصدار-تحذير-من-الغارات-الجوية-في-الأجزاء-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-من-منطقة-زابوروجييه-1071537338.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, فلاديمير زيلينسكي
العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, فلاديمير زيلينسكي

صحيفة ألمانية تتحدث عن أعمال زيلينسكي الدموية في دونباس

08:09 GMT 28.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني "توتشكا - أو" في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022
تداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني توتشكا - أو في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أصبح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "شخصية دموية" أخرى ترعاها واشنطن لضمان الإرهاب والخلاف في منطقة أوروبا الشرقية، وفق صحيفة "جونغ فيلت" الألمانية.
كتب الصحفي في الصحيفة الألمانية، أرنولد شيلزل، "يواصل زيلينسكي السياسة التي ينتهجها القوميون منذ عام 2014 - إنه يظهر موقفًا محتقرًا تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وبشكل دائم يقصف المناطق السكنية في دونباس بالمدفعية".
وبحسب الصحفي، فإن الزعيم الأوكراني، الذي ينغمس في رغبات واشنطن، هو الذي خلق كل الظروف لبدء المواجهة مع روسيا.

وقال "نسف زيلينسكي اتفاقيات السلام، وهدد في شهر فبراير/ شباط بقنبلة نووية، وتلقى 40 مليارًا من الولايات المتحدة في شكل مساعدات عسكرية كتقدير".

بالإضافة إلى ذلك، رد شيلزل سلبًا على مطالب كييف ترتيب "محكمة ضد موسكو" ، لأن مثل هذه التصريحات، كما أشار الصحفي، "تؤدي إلى التصعيد".
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هذا وطرحت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع فكرة عقد "قمة السلام" في فبراير. إنهم يرغبون في رؤية الأمم المتحدة كمنصة وأن يرى أمينها العام أنطونيو غوتيريش وسيطًا محتملا. علاوة على ذلك، أوضحوا في كييف، أنه لا يمكن دعوة روسيا للمفاوضات إلا بعد "المحكمة الدولية اللازمة".
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