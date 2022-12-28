https://sputnikarabic.ae/20221228/صحيفة-ألمانية-تتحدث-عن-أعمال-زيلينسكي-الدموية-في-دونباس-1071684399.html
صحيفة ألمانية تتحدث عن أعمال زيلينسكي الدموية في دونباس
صحيفة ألمانية تتحدث عن أعمال زيلينسكي الدموية في دونباس
أصبح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "شخصية دموية" أخرى ترعاها واشنطن لضمان الإرهاب والخلاف في منطقة أوروبا الشرقية، وفق صحيفة "جونغ فيلت" الألمانية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T08:09+0000
2022-12-28T08:09+0000
2022-12-28T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
قصف
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/1c/1060552200_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_5a1280ba5a8d0ca03d826bdc89ea0530.jpg
كتب الصحفي في الصحيفة الألمانية، أرنولد شيلزل، "يواصل زيلينسكي السياسة التي ينتهجها القوميون منذ عام 2014 - إنه يظهر موقفًا محتقرًا تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وبشكل دائم يقصف المناطق السكنية في دونباس بالمدفعية".وبحسب الصحفي، فإن الزعيم الأوكراني، الذي ينغمس في رغبات واشنطن، هو الذي خلق كل الظروف لبدء المواجهة مع روسيا.بالإضافة إلى ذلك، رد شيلزل سلبًا على مطالب كييف ترتيب "محكمة ضد موسكو" ، لأن مثل هذه التصريحات، كما أشار الصحفي، "تؤدي إلى التصعيد".هذا وطرحت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع فكرة عقد "قمة السلام" في فبراير. إنهم يرغبون في رؤية الأمم المتحدة كمنصة وأن يرى أمينها العام أنطونيو غوتيريش وسيطًا محتملا. علاوة على ذلك، أوضحوا في كييف، أنه لا يمكن دعوة روسيا للمفاوضات إلا بعد "المحكمة الدولية اللازمة".
https://sputnikarabic.ae/20221224/إصدار-تحذير-من-الغارات-الجوية-في-الأجزاء-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-من-منطقة-زابوروجييه-1071537338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/1c/1060552200_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7da006a2269e2399c30c7b899203605d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, فلاديمير زيلينسكي
العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, فلاديمير زيلينسكي
صحيفة ألمانية تتحدث عن أعمال زيلينسكي الدموية في دونباس
تابعنا عبر
أصبح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "شخصية دموية" أخرى ترعاها واشنطن لضمان الإرهاب والخلاف في منطقة أوروبا الشرقية، وفق صحيفة "جونغ فيلت" الألمانية.
كتب الصحفي في الصحيفة الألمانية، أرنولد شيلزل، "يواصل زيلينسكي السياسة التي ينتهجها القوميون منذ عام 2014 - إنه يظهر موقفًا محتقرًا تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وبشكل دائم يقصف المناطق السكنية في دونباس بالمدفعية".
وبحسب الصحفي، فإن الزعيم الأوكراني، الذي ينغمس في رغبات واشنطن، هو الذي خلق كل الظروف لبدء المواجهة مع روسيا.
وقال "نسف زيلينسكي اتفاقيات السلام، وهدد في شهر فبراير/ شباط بقنبلة نووية، وتلقى 40 مليارًا من الولايات المتحدة في شكل مساعدات عسكرية كتقدير".
بالإضافة إلى ذلك، رد شيلزل سلبًا على مطالب كييف ترتيب "محكمة ضد موسكو" ، لأن مثل هذه التصريحات، كما أشار الصحفي، "تؤدي إلى التصعيد".
هذا وطرحت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع فكرة عقد "قمة السلام" في فبراير. إنهم يرغبون في رؤية الأمم المتحدة كمنصة وأن يرى أمينها العام أنطونيو غوتيريش وسيطًا محتملا. علاوة على ذلك، أوضحوا في كييف، أنه لا يمكن دعوة روسيا للمفاوضات إلا بعد "المحكمة الدولية اللازمة".