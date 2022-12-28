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https://sputnikarabic.ae/20221228/صحيفة-بايدن-يقول-إن-الحلفاء-يمنعون-واشنطن-من-فعل-كل-شيء-ممكن-لمساعدة-أوكرانيا-1071705974.html
صحيفة: بايدن يقول إن الحلفاء يمنعون واشنطن من "فعل كل شيء ممكن" لمساعدة أوكرانيا
صحيفة: بايدن يقول إن الحلفاء يمنعون واشنطن من "فعل كل شيء ممكن" لمساعدة أوكرانيا
أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأن الحلفاء الأوروبيين لا يسمحون للولايات المتحدة بتقديم أقصى دعم لأوكرانيا و"القيام بكل ما هو... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T16:36+0000
2022-12-28T16:36+0000
العالم
جو بايدن
مساعدة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتب المسؤول السابق في البنتاغون، جوزيف بوسكو، في مقال بالصحيفة، أن "بايدن قال مؤخرا، ردا على سؤال صحفي حول أسباب عدم تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه في الحال، إن الولايات المتحدة لا يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات دون موافقة حلفاء البلاد في الناتو".وفي وقت سابق، قالت السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن، أوكسانا ماركاروفا، إن سلطات البلاد تعمل بنشاط لزيادة إمدادات أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات من الولايات المتحدة.
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العالم, جو بايدن, مساعدة, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, جو بايدن, مساعدة, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

صحيفة: بايدن يقول إن الحلفاء يمنعون واشنطن من "فعل كل شيء ممكن" لمساعدة أوكرانيا

16:36 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأن الحلفاء الأوروبيين لا يسمحون للولايات المتحدة بتقديم أقصى دعم لأوكرانيا و"القيام بكل ما هو ممكن"، لأنهم يخشون حدوث تصعيد مع روسيا.
وكتب المسؤول السابق في البنتاغون، جوزيف بوسكو، في مقال بالصحيفة، أن "بايدن قال مؤخرا، ردا على سؤال صحفي حول أسباب عدم تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه في الحال، إن الولايات المتحدة لا يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات دون موافقة حلفاء البلاد في الناتو".

وتابع: "قال بايدن إن حلفاءنا الأوروبيين لن يسمحوا لأمريكا بفعل كل ما هو ممكن لمساعدة أوكرانيا، خوفًا من المزيد من العداء مع فلاديمير بوتين".

وفي وقت سابق، قالت السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن، أوكسانا ماركاروفا، إن سلطات البلاد تعمل بنشاط لزيادة إمدادات أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات من الولايات المتحدة.
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