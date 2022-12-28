https://sputnikarabic.ae/20221228/غازبروم-تنتج-4126-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-عام-2022-1071702604.html
"غازبروم" تنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز عام 2022
"غازبروم" تنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز عام 2022
قال رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، إن الشركة في عام 2022 سيبلغ إنتاجها 412.6 مليار متر مكعب من الغاز، وستفي بجميع التزامات التسليم... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T14:33+0000
2022-12-28T14:33+0000
2022-12-28T14:33+0000
اقتصاد
روسيا
شركة غازبروم
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وأوضح ميلر خلال مؤتمر عبر الهاتف بمناسبة حلول العام الجديد، أن "غازبروم ستنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، وسيكون كافيا بالنسبة لنا للوفاء بجميع التزاماتنا تجاه المستهلكين في البلاد وتوفير الكميات اللازمة للتصدير".وتمثل حصة "غازبروم" في احتياطيات الغاز العالمية 16%، و71% من الاحتياطيات الروسية. وتحتل المرتبة السابعة عشرة في قائمة أكبر شركات الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20221228/غازبروم-تسجل-رقما-قياسيا-بتصدير-الغاز-إلى-الصين-1071701520.html
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اقتصاد, روسيا, شركة غازبروم
اقتصاد, روسيا, شركة غازبروم
"غازبروم" تنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز عام 2022
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قال رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، إن الشركة في عام 2022 سيبلغ إنتاجها 412.6 مليار متر مكعب من الغاز، وستفي بجميع التزامات التسليم للأسواق المحلية والأجنبية.
وأوضح ميلر خلال مؤتمر عبر الهاتف بمناسبة حلول العام الجديد، أن "غازبروم ستنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، وسيكون كافيا بالنسبة لنا للوفاء بجميع التزاماتنا تجاه المستهلكين في البلاد وتوفير الكميات اللازمة للتصدير".
ولفت إلى أنه في عام 2021، أنتجت "غازبروم" 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 62.2 مليار متر مكعب عن عام 2020، وهو المؤشر الأفضل منذ 13 عامًا.
وتمثل حصة "غازبروم" في احتياطيات الغاز العالمية 16%، و71% من الاحتياطيات الروسية. وتحتل المرتبة السابعة عشرة في قائمة أكبر شركات الطاقة.