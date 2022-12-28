عربي
https://sputnikarabic.ae/20221228/غازبروم-تنتج-4126-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-عام-2022-1071702604.html
"غازبروم" تنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز عام 2022
"غازبروم" تنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز عام 2022
قال رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، إن الشركة في عام 2022 سيبلغ إنتاجها 412.6 مليار متر مكعب من الغاز، وستفي بجميع التزامات التسليم... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T14:33+0000
2022-12-28T14:33+0000
اقتصاد
روسيا
شركة غازبروم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg
وأوضح ميلر خلال مؤتمر عبر الهاتف بمناسبة حلول العام الجديد، أن "غازبروم ستنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، وسيكون كافيا بالنسبة لنا للوفاء بجميع التزاماتنا تجاه المستهلكين في البلاد وتوفير الكميات اللازمة للتصدير".وتمثل حصة "غازبروم" في احتياطيات الغاز العالمية 16%، و71% من الاحتياطيات الروسية. وتحتل المرتبة السابعة عشرة في قائمة أكبر شركات الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20221228/غازبروم-تسجل-رقما-قياسيا-بتصدير-الغاز-إلى-الصين-1071701520.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103939/93/1039399387_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2c06af7f36baae60e2c62070db38858b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, شركة غازبروم
اقتصاد, روسيا, شركة غازبروم

"غازبروم" تنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز عام 2022

14:33 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، إن الشركة في عام 2022 سيبلغ إنتاجها 412.6 مليار متر مكعب من الغاز، وستفي بجميع التزامات التسليم للأسواق المحلية والأجنبية.
وأوضح ميلر خلال مؤتمر عبر الهاتف بمناسبة حلول العام الجديد، أن "غازبروم ستنتج 412.6 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، وسيكون كافيا بالنسبة لنا للوفاء بجميع التزاماتنا تجاه المستهلكين في البلاد وتوفير الكميات اللازمة للتصدير".

ولفت إلى أنه في عام 2021، أنتجت "غازبروم" 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 62.2 مليار متر مكعب عن عام 2020، وهو المؤشر الأفضل منذ 13 عامًا.

صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
"غازبروم" تسجل رقما قياسيا بتصدير الغاز إلى الصين
14:04 GMT
وتمثل حصة "غازبروم" في احتياطيات الغاز العالمية 16%، و71% من الاحتياطيات الروسية. وتحتل المرتبة السابعة عشرة في قائمة أكبر شركات الطاقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Воронка от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала