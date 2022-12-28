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غانتس يقول إن إسرائيل طورت قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة
غانتس يقول إن إسرائيل طورت قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل زادت بشكل كبير من استعدادها في السنوات الأخيرة لاحتمال شن هجوم على إيران". 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T17:14+0000
2022-12-28T17:17+0000
العالم
بيني غانتس
إسرائيل
إيران
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جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تخريج دورة طيران بحضور الرئيس يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.وخاطب غانتس الضباط الذين أنهوا الدورة التدريبية وأوضح: "يمكنكم عبور السماء إلى الشرق في غضون سنتين أو ثلاث سنوات والمشاركة في هجوم على مواقع نووية في إيران، استعددنا له بشكل كبير في الآونة الأخيرة".ومضى بقوله: "قد يضطر آخرون منكم إلى إرسال قوات جوا إلى عمق الأراضي في لبنان وسوريا، أو المغادرة لمهام إنقاذ اليهود من جميع أنحاء العالم".في سياق متصل، قال غانتس لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "هجوما إسرائيليا على إيران سيؤدي إلى اندلاع حرب".وأضاف: "شيء من هذا القبيل لا يحدث بدون حدث إقليمي، لكن في النهاية إسرائيل هي أقوى دولة في الشرق الأوسط وستعرف كيف تتعامل مع عواقب هذا الأمر بأفضل طريقة".
https://sputnikarabic.ae/20221228/نتنياهو-يؤكد-اعتزام-حكومته-توسيع-الاستيطان-في-الضفة-والجولان-ومواصلة-الحرب-ضد-إيران-1071691970.html
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العالم, بيني غانتس, إسرائيل, إيران
العالم, بيني غانتس, إسرائيل, إيران

غانتس يقول إن إسرائيل طورت قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة

17:14 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 17:17 GMT 28.12.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل زادت بشكل كبير من استعدادها في السنوات الأخيرة لاحتمال شن هجوم على إيران".
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تخريج دورة طيران بحضور الرئيس يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وخاطب غانتس الضباط الذين أنهوا الدورة التدريبية وأوضح: "يمكنكم عبور السماء إلى الشرق في غضون سنتين أو ثلاث سنوات والمشاركة في هجوم على مواقع نووية في إيران، استعددنا له بشكل كبير في الآونة الأخيرة".
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
نتنياهو يؤكد اعتزام حكومته توسيع الاستيطان في الضفة والجولان ومواصلة الحرب ضد إيران
10:31 GMT
ومضى بقوله: "قد يضطر آخرون منكم إلى إرسال قوات جوا إلى عمق الأراضي في لبنان وسوريا، أو المغادرة لمهام إنقاذ اليهود من جميع أنحاء العالم".
في سياق متصل، قال غانتس لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "هجوما إسرائيليا على إيران سيؤدي إلى اندلاع حرب".
وأضاف: "شيء من هذا القبيل لا يحدث بدون حدث إقليمي، لكن في النهاية إسرائيل هي أقوى دولة في الشرق الأوسط وستعرف كيف تتعامل مع عواقب هذا الأمر بأفضل طريقة".
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