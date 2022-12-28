https://sputnikarabic.ae/20221228/كلاشنيكوف-الروسية-تخطط-لزيادة-إنتاج-الطائرات-المسيرة-التكتيكية-1071688827.html
كلاشنيكوف الروسية تخطط لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة التكتيكية
كلاشنيكوف الروسية تخطط لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة التكتيكية
أعلن آلان لوشنيكوف، رئيس فريق كلاشنيكوف في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية يوم الثلاثاء الماضي، أن شركة "كلاشنيكوف" ستركز بشكل خاص على إنتاج الطائرات... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T09:16+0000
2022-12-28T09:16+0000
2022-12-28T09:26+0000
رصد عسكري
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وقال لوشنيكوف: "نحن نطور سلسلة من الطائرات المسيرة - وهذا أمر مهم بشكل أساسي في الظروف الحالية. هذه طائرات مسيرة على المستوى التكتيكي، أي أن كل ما لا يتم إطلاقه من المطارات العسكرية، هذا هو تخصصنا، نعمل ونطور في هذا المجال".وأشار لوشنيكوف إلى أن الشركة تطلق الآن إنتاج مروحيات للاستطلاع والهجوم، بالإضافة إلى ذخيرة تسكع للضربات.وأضاف: "كل هذه المنتجات أظهرت نفسها بشكل جيد للغاية هذا العام. بالطبع، سنزيد الإنتاج ونطور منتجات جديدة".
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رصد عسكري
كلاشنيكوف الروسية تخطط لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة التكتيكية
09:16 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 28.12.2022) تابعنا عبر
أعلن آلان لوشنيكوف، رئيس فريق كلاشنيكوف في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية يوم الثلاثاء الماضي، أن شركة "كلاشنيكوف" ستركز بشكل خاص على إنتاج الطائرات المسيرة التكتيكية في عام 2023.
وقال لوشنيكوف: "نحن نطور سلسلة من الطائرات المسيرة - وهذا أمر مهم بشكل أساسي في الظروف الحالية. هذه طائرات مسيرة على المستوى التكتيكي، أي أن كل ما لا يتم إطلاقه من المطارات العسكرية، هذا هو تخصصنا، نعمل ونطور في هذا المجال".
وأشار لوشنيكوف إلى أن الشركة تطلق الآن إنتاج مروحيات للاستطلاع والهجوم، بالإضافة إلى ذخيرة تسكع للضربات.
وأضاف: "كل هذه المنتجات أظهرت نفسها بشكل جيد للغاية هذا العام. بالطبع، سنزيد الإنتاج ونطور منتجات جديدة".