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https://sputnikarabic.ae/20221228/كوريا-الجنوبية-تتعهد-بزيادة-كبيرة-في-إنفاقها-الدفاعي-خلال-السنوات-المقبلة-1071698292.html
كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة
كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تريد زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 331.4 تريليون وون (261 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يزيد... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T12:42+0000
2022-12-28T12:42+0000
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سيئول- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الدفاع الكروية الجنوبية: "من أجل إنشاء قوة عسكرية قوية.. أعطينا الأولوية لتخصيص الموارد اللازمة لتحسين دفاعاتنا".ستعتمد كوريا الجنوبية على نظام دفاع ثلاثي المحاور، يتكون من نظام الضربة الوقائية "كيل تشين" أو "سلسلة القتل"، ونظام الدفاع الكوري الجوي والصاروخي "كامد"، واستراتيجيات كوريا للعقاب والانتقام الهائل "كمبر".جاء المخطط بعد يومين من إرسال كوريا الشمالية طائرات دون طيار عبر الحدود لأول مرة منذ عام 2017، وتعرض الجيش الكوري الجنوبي لانتقادات في الداخل بسبب رده الضعيف، الذي شهد تحطم طائرة هجومية أثناء إقلاعها.
https://sputnikarabic.ae/20221227/إعلام-جيش-كوريا-الجنوبية-يخلط-بين-الطائرات-المسيرة-الكورية-الشمالية-وسرب-طيور-1071656297.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, رصد عسكري
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, رصد عسكري

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة

12:42 GMT 28.12.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تريد زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 331.4 تريليون وون (261 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يزيد الإنفاق بمعدل سنوي يبلغ 6.8%.
سيئول- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الدفاع الكروية الجنوبية: "من أجل إنشاء قوة عسكرية قوية.. أعطينا الأولوية لتخصيص الموارد اللازمة لتحسين دفاعاتنا".
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
إعلام: جيش كوريا الجنوبية يخلط بين الطائرات المسيرة الكورية الشمالية وسرب طيور
أمس, 12:09 GMT
ستعتمد كوريا الجنوبية على نظام دفاع ثلاثي المحاور، يتكون من نظام الضربة الوقائية "كيل تشين" أو "سلسلة القتل"، ونظام الدفاع الكوري الجوي والصاروخي "كامد"، واستراتيجيات كوريا للعقاب والانتقام الهائل "كمبر".
جاء المخطط بعد يومين من إرسال كوريا الشمالية طائرات دون طيار عبر الحدود لأول مرة منذ عام 2017، وتعرض الجيش الكوري الجنوبي لانتقادات في الداخل بسبب رده الضعيف، الذي شهد تحطم طائرة هجومية أثناء إقلاعها.
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