https://sputnikarabic.ae/20221228/كوريا-الجنوبية-تتعهد-بزيادة-كبيرة-في-إنفاقها-الدفاعي-خلال-السنوات-المقبلة-1071698292.html
كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة
كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تريد زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 331.4 تريليون وون (261 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يزيد... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T12:42+0000
2022-12-28T12:42+0000
2022-12-28T12:42+0000
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رصد عسكري
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سيئول- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الدفاع الكروية الجنوبية: "من أجل إنشاء قوة عسكرية قوية.. أعطينا الأولوية لتخصيص الموارد اللازمة لتحسين دفاعاتنا".ستعتمد كوريا الجنوبية على نظام دفاع ثلاثي المحاور، يتكون من نظام الضربة الوقائية "كيل تشين" أو "سلسلة القتل"، ونظام الدفاع الكوري الجوي والصاروخي "كامد"، واستراتيجيات كوريا للعقاب والانتقام الهائل "كمبر".جاء المخطط بعد يومين من إرسال كوريا الشمالية طائرات دون طيار عبر الحدود لأول مرة منذ عام 2017، وتعرض الجيش الكوري الجنوبي لانتقادات في الداخل بسبب رده الضعيف، الذي شهد تحطم طائرة هجومية أثناء إقلاعها.
https://sputnikarabic.ae/20221227/إعلام-جيش-كوريا-الجنوبية-يخلط-بين-الطائرات-المسيرة-الكورية-الشمالية-وسرب-طيور-1071656297.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, رصد عسكري
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, رصد عسكري
كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تريد زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 331.4 تريليون وون (261 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يزيد الإنفاق بمعدل سنوي يبلغ 6.8%.
سيئول- سبوتنيك
. وأوضحت وزارة الدفاع الكروية الجنوبية: "من أجل إنشاء قوة عسكرية قوية.. أعطينا الأولوية لتخصيص الموارد اللازمة لتحسين دفاعاتنا".
ستعتمد كوريا الجنوبية على نظام دفاع ثلاثي المحاور، يتكون من نظام الضربة الوقائية "كيل تشين" أو "سلسلة القتل"، ونظام الدفاع الكوري الجوي والصاروخي "كامد"، واستراتيجيات كوريا للعقاب والانتقام الهائل "كمبر".
جاء المخطط بعد يومين من إرسال كوريا الشمالية طائرات دون طيار عبر الحدود لأول مرة منذ عام 2017، وتعرض الجيش الكوري الجنوبي لانتقادات في الداخل
بسبب رده الضعيف، الذي شهد تحطم طائرة هجومية أثناء إقلاعها.