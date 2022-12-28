لقد تجمد الزمن... ماذا تترك العواصف الثلجية وراءها

© AP Photo / David Duprey لورين باسيل من كلارنس، نيويورك، تنظر إلى الجليد الذي تهب عليه الرياح على السياج في الفناء الأمامي لصديقتها على طول شاطئ بحيرة إيري في هامبورغ، ولاية نيويورك، 17 فبراير 2006. رياح تصل سرعتها إلى 77 ميلاً في الساعة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي إلى ما لا يقل عن 1000 منزل ومدارس مغلقة من بوفالو إلى روتشستر.