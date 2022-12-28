https://sputnikarabic.ae/20221228/محكمة-تركية-تصدق-على-حكم-سجن-عثمان-كافالا-وآخرين-لإدانتهم-بمحاولة-الإطاحة-بالحكومة-في-2013-1071701863.html
محكمة تركية تصدق على حكم سجن عثمان كافالا وآخرين لإدانتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة في 2013
محكمة تركية تصدق على حكم سجن عثمان كافالا وآخرين لإدانتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة في 2013
صدقت محكمة استئنافية تركية، اليوم الأربعاء، على حكم بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال الناشط عثمان كافالا وأحكام السجن لمدة 18 عاما بحق 7 متهمين آخرين لإدانتهم... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T14:17+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن "في محاكمة غيزي بارك، أيدت محكمة العدل في إسطنبول أحكام السجن بحق عثمان كافالا و 7 متهمين آخرين".ونوهت بأن ملف القضية سيرسل إلى المحكمة العليا لإصدار القرار النهائي.وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة تركية، ببقاء كافالا في السجن أثناء فترة محاكمته، مما يطيل مدة احتجازه لأكثر من أربع سنوات دون إدانة.واعتُقل كافالا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بتهم تتعلق باحتجاجات شهدتها تركيا في عام 2013 بالإضافة إلى قضية مرتبطة بمحاولة انقلاب في عام 2016، وهو ما ينفيه كافالا.وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في فبراير الماضي، أن مجلس أوروبا قرر البدء في تنفيذ إجراءات ضد تركيا، على خلفية رفضها تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا.وأعرب الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، عن أسفه لرفض السلطات التركية تنفيذ القرار، وكذلك عن مخاوفه من الغموض الذي يحيط بقضية كافالا.وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضوا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.من جانبه، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تحترم من لا يحترمون محاكمها والأحكام الصادرة عنها، وقال أردوغان: "ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا".
https://sputnikarabic.ae/20220221/محكمة-تركية-تقضي-بإبقاء-عثمان-كافالا-في-السجن-أثناء-المحاكمة-1058943093.html
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محكمة تركية تصدق على حكم سجن عثمان كافالا وآخرين لإدانتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة في 2013
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صدقت محكمة استئنافية تركية، اليوم الأربعاء، على حكم بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال الناشط عثمان كافالا وأحكام السجن لمدة 18 عاما بحق 7 متهمين آخرين لإدانتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة عبر تمويل احتجاجات عام 2013 في أنحاء البلاد.
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن "في محاكمة غيزي بارك، أيدت محكمة العدل في إسطنبول أحكام السجن بحق عثمان كافالا و 7 متهمين آخرين".
ونوهت بأن ملف القضية سيرسل إلى المحكمة العليا لإصدار القرار النهائي.
وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة تركية، ببقاء كافالا في السجن أثناء فترة محاكمته، مما يطيل مدة احتجازه لأكثر من أربع سنوات دون إدانة.
واعتُقل كافالا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بتهم تتعلق باحتجاجات شهدتها تركيا في عام 2013 بالإضافة إلى قضية مرتبطة بمحاولة انقلاب في عام 2016، وهو ما ينفيه كافالا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في فبراير الماضي، أن مجلس أوروبا قرر البدء في تنفيذ إجراءات ضد تركيا، على خلفية رفضها تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا
.
وأعرب الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، عن أسفه لرفض السلطات التركية تنفيذ القرار، وكذلك عن مخاوفه من الغموض الذي يحيط بقضية كافالا.
وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضوا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تحترم من لا يحترمون محاكمها
والأحكام الصادرة عنها، وقال أردوغان: "ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا".