https://sputnikarabic.ae/20221228/مصر-تعلن-تحقيق-53-كشفا-جديدا-للبترول-والغاز-في-2022-1071698924.html
مصر تعلن تحقيق 53 كشفا جديدا للبترول والغاز في 2022
مصر تعلن تحقيق 53 كشفا جديدا للبترول والغاز في 2022
أعلنت وزارة البترول المصرية، تحقيق 53 كشفا جديدا للبترول والغاز في عام 2022. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T13:01+0000
2022-12-28T13:01+0000
2022-12-28T13:01+0000
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وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه "تم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل".ولفت الوزارة إلى أن "قطاع البترول حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية"، وأفاد بان الكشف الجديد جارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً ويعد "أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون".وأشارت الوزارة إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، لافته إلى أنه جاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.وأعلنت مصر، أمس الثلاثاء، طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول في البحر المتوسط ودلتا النيل.وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، أعلن وزير البترول طارق الملا، عن "طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج".وأوضح الملا، أن "المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة، التي بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة".وأشار الملا، إلى أن "الاستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها".
https://sputnikarabic.ae/20221228/مصر-تعلن-زيادة-صادرتها-من-الغاز-الطبيعي-في-2022-بنسبة-تجاوزت-14-1071697365.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر تعلن تحقيق 53 كشفا جديدا للبترول والغاز في 2022
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أعلنت وزارة البترول المصرية، تحقيق 53 كشفا جديدا للبترول والغاز في عام 2022.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه "تم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل".
ولفت الوزارة إلى أن "قطاع البترول حقق كشفاً جديداً
للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية"، وأفاد بان الكشف الجديد جارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً ويعد "أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون".
وأشارت الوزارة إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، لافته إلى أنه جاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.
وأعلنت مصر، أمس الثلاثاء، طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول في البحر المتوسط ودلتا النيل.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية
، أعلن وزير البترول طارق الملا، عن "طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج".
وأوضح الملا، أن "المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة، التي بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة".
وأشار الملا، إلى أن "الاستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها".