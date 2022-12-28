https://sputnikarabic.ae/20221228/منظمة-الطاقة-الإيرانية-إنتاج-أدوية-جديدة-من-الماء-الثقيل-والوكالة-الدولية-أبدت-رغبتها-في-التفاوض-1071698550.html

منظمة الطاقة الإيرانية: إنتاج أدوية جديدة من الماء الثقيل والوكالة الدولية أبدت رغبتها في التفاوض

منظمة الطاقة الإيرانية: إنتاج أدوية جديدة من الماء الثقيل والوكالة الدولية أبدت رغبتها في التفاوض

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أن "إنتاج أدوية جديدة تعتمد على الماء الثقيل على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية". 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T13:02+0000

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2022-12-28T13:02+0000

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واعتبر إسلامي، في تصريحات له، أن "برنامج تطوير منظمة الطاقة الذرية ينشط في مجال العلاج والاستبدال بالاعتماد على مشتقات المياه الثقيلة"، مشيرا إلى أن إنتاج الأدوية الجديدة من مشتقات الماء الثقيل مدرج على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، أنه "نظراً للرغبة التي أبدتها الوكالة الدولية سنتخذ الإجراءات لزيارة إيران بعد عطلات يناير/ كانون الثاني"، مؤكدا أن "الأطراف المقابلة أبدت رغبتها في التفاوض".وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن تطور الصناعة النووية السلمية في إيران تحقق بفضل كفاح العلماء النوويين، مشيرة إلى أن اغتيال بعضهم لم يحقق الأهداف التي أرادتها الجهات الخارجية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر کنعاني، بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال العالم النووي الايراني داريوش رضائي نجاد، قائلا: "تطور الصناعة النووية السلمية لإيران القوية رهين لجهاد هذا الشهيد وأمثاله الذين سيبقى الشعب الايراني حافظا لمفاخرهم العلمية".وفي 23 يوليو/ تموز 2011، قتل العالم داريوش رضائي نجاد برصاص أطلقه مجهولان كانا على دراجة نارية في طهران.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية حينها أنه مختص في الفيزياء النووية ويعمل للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الدفاع، ثم قالت إنه كان يعد الماجستير في الكهرباء.وتعود آخر عملية لاغتيال علماء إيرانيين، إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث قتل العالم النووي محسن فخري زاده قرب طهران.وقُدم فخري زاده بعد مقتله على أنه نائب وزير الدفاع ورئيس إدارة منظمة الأبحاث والإبداع في الوزارة، وشارك في "الدفاع الذري" للبلاد.وفي كل هذه الحوادث كانت السلطات الإيرانية توجه أصابع الاتهام إلى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.وخلال الأيام الماضية، غضب مسؤولون إسرائيليون من تسريب لصحيفة "نيويورك تايمز" حول اغتيال العضو البارز في الحرس الثوري، صياد خدائي، حيث حذرت لجنة قوية في الكنيست من أن مثل هذه التسريبات قد تضر بالتعاون الأمريكي الإسرائيلي.

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