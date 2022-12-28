https://sputnikarabic.ae/20221228/نزاهة-السعودية-تكشف-تفاصيل-عدد-من-القضايا-الجاري-البت-فيها-1071705800.html

"نزاهة" السعودية تكشف تفاصيل عدد من القضايا الجاري البت فيها

"نزاهة" السعودية تكشف تفاصيل عدد من القضايا الجاري البت فيها

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، أمس الثلاثاء، تفاصيل 18 قضية تولتها خلال الفترة الماضية، موضحة أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحق... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T16:30+0000

2022-12-28T16:30+0000

2022-12-28T16:30+0000

العالم العربي

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104036/11/1040361182_0:196:2000:1321_1920x0_80_0_0_c6ef5efb6276ed25dd60df1b2dbfdd6e.jpg

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن "نزاهة" أنه من بين القضايا التي كشفت عنها واقعة تتعلق بطبيبين تم إيقافهما بعدما أعدا تقارير طبية، تتضمن إجراءَهما 18953 عملية جراحية لم يقوما بها.وطالب الطبيبان الموقوفان المستشفيات التي يعملون فيها بأكثر من 87 مليون ريال (23.14 مليون دولار)، مقابل تلك العمليات، كما دفعا مبالغ مالية لأطباء، غير مُصرَّح لهم بإجراء عمليات جراحية للقيام بتلك العمليات نيابة عنهما.وجاء من بين القضايا كذلك قضية موظف متقاعد حصل على أموال مقابل اعتماد مخططات بالمحافظة، وعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصدر الإيداعات النقدية بحساباته البنكية التي تخطت 81 مليون ريال (21.5 مليون دولار).وأوضحت الهيئة كذلك أنها تعاونت مع وزارة الداخلية، لإيقاف ضابط شرطة برتبة مقدم لاستيلائه على 755.9 ألف ريال، كما تم إيقاف أمين صندوق، يعمل بمجمع طبي تابع لوزارة الصحة استولى على نحو 276 ألف ريال من صندوق الأمانات الخاص بالمرضى.وأوقفت الهيئة موظف بلدية، آخر بشركة المياه الوطنية، لحصولهما على 200 ألف ريال، من رجل أعمال تم إيقافه، مقابل إنجاز معاملات تخصه بطريقة غير نظامية.يشار إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، كشفت عن عدد آخر من قضايا الفساد دار معظمها حول التربح من المناصب والحصول على رشاوي لتسهيل إجراءات غير قانونية.وأكدت الهيئة مواصلة واجبها بضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

https://sputnikarabic.ae/20221027/العاهل-السعودي-يعزل-أحد-مدراء-الجامعات-بعد-اتهامات-بالفساد-1069545901.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السعودية