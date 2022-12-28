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https://sputnikarabic.ae/20221228/وفاة-لاعب-سوداني-أثناء-مباراة-لفريقه-1071684560.html
وفاة لاعب سوداني أثناء مباراة لفريقه
وفاة لاعب سوداني أثناء مباراة لفريقه
توفي لاعب سوداني، مساء أمس الثلاثاء، أثناء مباراة لفريقه ضمن دوري الدرجة الثانية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T08:03+0000
2022-12-28T08:05+0000
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وبحسب صحيفة "السوداني"، سقط لاعب فريق "الثورة بورتسودان" سليمان محمد أثناء مباراة لفريقه في إستاد بورتسودان أثناء مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية أمام فريق "الميناء"، وتوفي في الحال.ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية تأكيدها أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية.وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب طالب يدرس الهندسة في جامعة البحر الأحمر، وهو من أبناء مدينة القضارف شرقي السودان.
https://sputnikarabic.ae/20221109/وفاة-لاعب-كرة-يد-أردني-أثناء-مباراة-لفريقه-فيديو-1069982359.html
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أخبار السودان اليوم, رياضة
أخبار السودان اليوم, رياضة

وفاة لاعب سوداني أثناء مباراة لفريقه

08:03 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 28.12.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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توفي لاعب سوداني، مساء أمس الثلاثاء، أثناء مباراة لفريقه ضمن دوري الدرجة الثانية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وبحسب صحيفة "السوداني"، سقط لاعب فريق "الثورة بورتسودان" سليمان محمد أثناء مباراة لفريقه في إستاد بورتسودان أثناء مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية أمام فريق "الميناء"، وتوفي في الحال.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية تأكيدها أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب طالب يدرس الهندسة في جامعة البحر الأحمر، وهو من أبناء مدينة القضارف شرقي السودان.
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